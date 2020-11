iPhone 12, Apple indaga sui problemi al display

La nuova generazione di iPhone 12 ha da poco raggiunto i mercati. I più appassionati si sono già accaparrati le prime unità, su cui però sono partite le prime segnalazioni da parte degli utenti. Nei vari forum, infatti, alcuni utenti hanno lamentato problemi al display che tenderebbe a presentare fenomeni di sfarfallio o di tonalità verdastre quando la luminosità è pari o inferiore al 90%.

Secondo quanto riportato da MacRumors, entrata in possesso di un documento che Apple avrebbe condiviso con i propri fornitori, il colosso di Cupertino sarebbe ben a conoscenza del problema e starebbe già investigando per risolverlo al più presto. A quanto pare, Apple ha chiesto ai suoi fornitori di non intervenire sulle unità che presentano i problemi e di invitare i clienti a mantenere aggiornato il dispositivo. Ciò vuol dire che il tutto potrebbe risolversi con un aggiornamento software.

Gli stessi difetti sono stati sottolineati anche nell’analisi effettuata dal portale di DxOMark che – tuttavia – conferma che non sono persistenti e che sono visibili in determinate circostanze. Per il momento, non sappiamo quando verrà rilasciato l’aggiornamento ma agli utenti che hanno acquistato uno dei nuovi iPhone 12 farà piacere sapere che potrebbe non trattarsi di un problema hardware.

Ricordiamo che iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini sono disponibili all’acquisto anche su Amazon o a rate con i vari operatori telefonici.