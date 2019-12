iPhone 12, Apple pensa a una fotocamera con sensore stabilizzato

Nuovi dettagli sulla futura generazione di iPhone arrivano dal noto portale Digitimes. Secondo fonti interne alla società di Cupertino, Apple avrebbe intenzione di apportare modifiche al comparto fotografico dei futuri iPhone 12 integrando un nuovo sistema di stabilizzazione meccanica delle immagini. A quanto pare, la soluzione scelta dal colosso californiano sarebbe quella di stabilizzare il sensore stesso al posto delle ottiche, come avviene attualmente.

La stabilizzazione sul sensore rende stabilizzati – appunto – tutti gli obiettivi del comparto fotografico. Mentre la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) funziona spostandosi attorno all’obiettivo per compensare i movimenti esterni, la nuova tecnologia si basa sullo spostamento del sensore stesso. Non è una novità in campo fotografico, ma lo sarebbe invece nella fotografia per smartphone dove invece ha trovato diffusione l’OIS. Le differenze nella qualità dell’immagine sono minime, ma il sensore stabilizzato risulterebbe una soluzione più economica oltre che più piccola, consentendo così ad Apple di liberare spazio prezioso e ridurre i costi.

Insomma, i motivi che spingerebbero il colosso californiano ad adottare una tale soluzione non sono chiari. Se da un lato ciò consentirebbe di stabilizzare tutti i sensori, tra cui anche quello grandangolare attualmente non stabilizzato; dall’altro, dietro potrebbero esserci esigenze progettuali per far spazio – per esempio – al sistema di antenne per il modem 5G e per contenere i costi che proprio il supporto al nuovo standard di rete potrebbe comportare.

Non a caso, il rapporto riferisce che la soluzione di stabilizzazione del sensore sarebbe destinata proprio ad alcuni degli iPhone 5G previsti per il 2020. Secondo le precedenti indiscrezioni, infatti, Apple comincerà ad abbracciare il 5G il prossimo anno. Il successore di iPhone 11 però non dovrebbe supportare le reti di quinta generazione a differenza dei suoi fratelli maggiori. Tuttavia, non trattandosi di informazioni ufficiali, è doveroso prendere tali rapporti con le dovute cautele.