iPhone 12: in mare 21 minuti ad oltre 9 metri di profondità, avrà resistito?

In questi giorni post lancio degli iPhone 12, vari utenti e possessori dello smartphone stanno provando a testarli a loro modo. Talvolta andando veramente oltre. Cadute, torture, immersioni e chi più ne ha più ne metta.

Oggi vi mostriamo un test di resistenza brillantemente superato da iPhone 12 che, per l’occasione, è stato accompagnato da iPhone 11. Anche lui ha superato il test. E’ stato postato ed eseguito da EverythingApplePro.

Prima di illustravi ciò che è successo, ovviamente, si raccomanda di non eseguire questo tipo di prove. Ci sono mille motivazioni ed imprevisti sul perché ad altri iPhone 12 l’esito potrebbe andare peggio. Apple dota i suoi dispositivi di impermeabilità IP68 ma questa potrebbe venire meno per via di cadute, modi e modalità di utilizzo nel tempo.

Nella prima prova si è scelto di immergere i due dispositivi in mare in una profondità di circa 2 metri. Dopo mezz’ora di immersione, gli smartphone hanno continuato a funzionare. Touchscreen, microfono, altoparlante, display, Face ID, tutto funzionante.

Nella seconda prova si è scelto di immergere entrambi a circa 5,5 metri di profondità per mezz’ora. Risultato identico, nessuna complicazione per i due smartphone. I componenti testati nella prima prova hanno continuato a funzionare anche dopo lo svolgimento della seconda.

E infine la prova di immersione più ardua, oltre 9 metri di profondità per entrambi gli iPhone per 21 minuti. Risultato? Test brillantemente superato, iPhone 12 e iPhone 11 hanno continuato a funzionare in maniera corretta.

Insomma, la prestazione di iPhone 11 e iPhone 12 è stata eccellente, oltre le aspettative che dichiara Apple nelle specifiche dei propri prodotti. Ribadiamo il concetto, non provatelo sui vostri smartphone perché in caso di danni, Apple non garantirà voi la garanzia.