iPhone 12: le offerte a rate di Vodafone

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono ufficialmente disponibili all’acquisto. I nuovi smartphone di casa Apple hanno raggiunto il mercato a scaglioni e – come da tradizione – i vari operatori telefonici hanno annunciato le proprie offerte per acquistare in un’unica soluzione o a rate i dispositivi 5G della Mela Morsicata.

Per tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato raggiungibile a questo link. Data la complessità delle offerte, abbiamo deciso di dedicare un articolo a ogni singolo operatore. Qui vi parliamo delle offerte Vodafone.

iPhone 12

Vodafone propone il pagamento a rate in abbinata ad alcune tariffe 5G.

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 24.99 euro

128 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 25.99 euro

256 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 28.99 euro

In abbinata a:

INFINITO 5G : Giga, minuti e sms illimitati; minuti verso UE illimitati, 1000 minuti verso extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, TOP Service a 24,99 euro al mese

: Giga, minuti e sms illimitati; minuti verso UE illimitati, 1000 minuti verso extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, TOP Service a 24,99 euro al mese INFINITO GOLD Edition: Giga, minuti e sms illimitati; minuti verso UE illimitati, 1000 minuti verso extra UE, 2 Giga e 300 minuti in roaming extra UE, TOP Service a 29,99 euro al mese

Giga, minuti e sms illimitati; minuti verso UE illimitati, 1000 minuti verso extra UE, 2 Giga e 300 minuti in roaming extra UE, TOP Service a 29,99 euro al mese INFINITO BLACK Edition: Giga, minuti e sms illimitati; minuti verso UE illimitati, 1000 minuti verso extra UE, 5 Giga e 500 minuti in roaming extra UE, TOP Service, 12 mesi gratis di Now TV a 39,99 euro al mese

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 26.99 euro

128 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 27.99 euro

256 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 31.99 euro

In abbinata a RED 5G: 40 Giga, minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati verso UE, Giga illimitati per app social, chat, mappe e musica a 18,99 euro al mese

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 27.99 euro

128 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 28.99 euro

256 GB: anticipo 99.99 euro + 30 rate mensili da 32.99 euro

In abbinata a SHAKE IT EASY: 60 Giga, minuti ed SMS illimitati, Giga illimitati per app social, chat, mappe e musica, 12 mesi gratis di TIDAL a 14,99 euro al mese.

iPhone 12 Mini

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 21.99 euro

128 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 22.99 euro

256 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 26.99 euro

In abbinamento a INFINITO 5G, INFINITO GOLD EDITION 5G e INFINITO BLACK EDITION 5G.

Mentre in abbinata a RED 5G i prezzi sono:

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 23.99 euro

128 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 24.99 euro

256 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 28.99 euro

In abbinata a SHAKE IT EASY 5G i prezzi sono:

64 GB: anticipo 69.99 euro + 30 rate mensili da 24.99 euro

128 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 25.99 euro

256 GB: anticipo 89.99 euro + 30 rate mensili da 29.99 euro

iPhone 12 Pro

128 GB: anticipo 129.99 euro + 30 rate mensili da 30.99 euro

256 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 33.99 euro

512 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 40.99 euro

In abbinamento a INFINITO 5G, INFINITO GOLD EDITION 5G e INFINITO BLACK EDITION 5G.

Mentre in abbinata a RED 5G i prezzi sono:

128 GB: anticipo 129.99 euro + 30 rate mensili da 32.99 euro

256 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 36.99 euro

512 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 43.99 euro

In abbinata a SHAKE IT EASY 5G i prezzi sono:

128 GB: anticipo 129.99 euro + 30 rate mensili da 33.99 euro

256 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 37.99 euro

512 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 44.99 euro

iPhone 12 Pro Max

128 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 32.99 euro

256 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 36.99 euro

512 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 43.99 euro

In abbinamento a INFINITO 5G, INFINITO GOLD EDITION 5G e INFINITO BLACK EDITION 5G.

Mentre in abbinata a RED 5G i prezzi sono:

128 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 34.99 euro

256 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 39.99 euro

512 GB: anticipo 149.99 euro + 30 rate mensili da 46.99 euro

In abbinata a SHAKE IT EASY 5G i prezzi sono: