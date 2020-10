iPhone 12: più resistente alle cadute, meno ai graffi?

La prima metà degli iPhone 12 è arrivata sul mercato da pochissimi giorni e milioni di unità sono già state consegnate nei paesi dove il lancio era previsto dal calendario.

Abbiamo già affrontato l’argomento relativo all’impegno di Apple nel rendere 4 volte più resistente il frontale di iPhone 12 con la tecnologia Ceramic Shield. Ma maggiore resistenza alle cadute si traduce anche con più resistenza ai graffi?

Da pochissime ore si moltiplicano alcune segnalazioni, e molte altre se ne stanno aggiungendo, riguardo il fatto che alcuni iPhone 12 avrebbero già dei graffi importanti sul display. Nel dettaglio, alcuni utenti asseriscono di essersi trovati dei graffi marcati sul vetro frontale senza ricordarsi di aver sollecitato in alcun modo la parte interessata.

I colleghi di AndroidPolice hanno postato delle foto in cui ritraggono iPhone 12 graffiato in una parte specifica. I membri della testata affermano che il Ceramic Shield rende si più resistente ciò che riguarda le cadute ma questo renderebbe più “morbido” il vetro che sarebbe, appunto, più esposto ai graffi. In particolare agli oggetti che si strofinano sul vetro che protegge il display.

Oltre a questo, ci sono altre segnalazioni. Comprese quelle di un recensore molto seguito su YouTube che, durante la sua review, ha messo l’accento sulla questione affermano che con un normale utilizzo ha già notato dei graffi che, ovviamente, prima non c’erano. Sotto al video tantissimi utenti che riportano le stesse esperienze, addirittura qualcuno rispolvera un termine simile al Batterygate: lo Scratchgate!

Vogliamo pensare possa trattarsi di iPhone 12 con qualche difetto, può capitare che un piccolissimo lotto di prodotti venduti abbia delle problematiche che, comunque, la garanzia copre. Vediamo se ne prossimi giorni continueranno a venir fuori dei casi. Se così sarà, Apple dovrebbe almeno indagare sulla situazione.