iPhone 12, svelato quanto costa ad Apple

Anche quest’anno, come ogni anno, siamo curiosi di avere la risposta alla domanda delle domande: quanto costa ad Apple produrre un’unità di iPhone 12?

Ovviamente il disclaimer è sempre lo stesso. Anche se avessimo il valore di tutti i componenti quella che si fa è solo una stima, non abbiamo i costi che l’azienda sostiene per ricerca e sviluppo, extra, costi per il software ed eventuali costi che ci saranno ma non possiamo conoscere.

Chiamiamo in causa Nikkei che ha elencato i componenti che sono stati usati per assemblare iPhone 12. I concorrenti Samsung ed LG sono dei fornitori importantissimi e costituiscono il 26,8% di completamento di un singolo smartphone. Entrambe le aziende coreane infatti forniscono ad Apple display Oled e Samsung, in particolare, distribuisce anche le memorie.

In aggiunta, il 4,6% dei componenti, proviene dalla Cina mentre quasi la totalità della manodopera per assemblare il prodotto finale è confinato nel continente Asiatico. Gli elementi per la fotocamera arrivano da Sony e Qualcomm, ovviamente, pensa al modem 5G.

Sulla scheda madre di iPhone 12 si possono contare più di 1600 componenti. Tutti, compresi i più costosi e quelli meno costosi, raggiungono la somma per Apple di circa 400 dollari.

Ovviamente, come detto in apertura, questo è un mero prezzo stimato in base agli elementi che Apple acquista da altri fornitori e chesi possono catalogare con un prezzo preciso. Molti dei componenti sono gli stessi anche per gli altri iPhone 12 ma, per questi, ve li sveleremo in altri articoli dedicati.