iPhone 12 VS iPhone 12 Pro, OnePlus 8T, Galaxy Note 20 e P40. Quali sono le differenze?

Dopo la presentazione e tutti i dettagli che Apple ha elargito per la sua nuova famiglia di iPhone 12 e 12 Pro, qualcuno potrebbe chiederesi quali siano le differenze lato scheda tecnica tra i nuovi smartphone Apple e i principali della concorrenza.

Ebbene, oggi mettiamo a confronto iPhone 12 con iPhone 12 Pro, OnePlus 8T, Galaxy Note 20 e P40. Alla fine di ogni scheda tecnica ci sarà un breve commento per analizzare le testualmente le differenze.

iPhone 12 VS iPhone 12 Pro

RETE Tecnologia GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G

LANCIO Annunciato 13 ottobre 2020 Stato Prossimamente, 23 ottobre 2020

CORPO Dimensioni 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pollici) Peso 164 g Costruzione Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in alluminio SIM SIM singola (Nano-SIM e / o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Resistente a polvere / acqua IP68 (fino a 6 m per 30 minuti)

Apple Pay (Visa, MasterCard)

SCHERMO Genere Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nit (standard), 1200 nit (picco) Taglia 6,1 pollici, 90,2 cm 2 (rapporto schermo-corpo di ~ 86,0%) Risoluzione 1170 x 2532 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 460 ppi) Protezione Vetro antigraffio, rivestimento oleorepellente Dolby Vision

True-tone

PIATTAFORMA OS iOS 14.1 Chipset Apple A14 Bionic (5 nm) Processore Hexa-core GPU GPU Apple (grafica a 4 core)

MEMORIA Slot per MicroSD No Interna 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM NVMe

FOTOCAMERA PRINCIPALE Quad 12 MP, f / 1.6, 26 mm (grandangolare), 1.4 µm, dual pixel PDAF, OIS

12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultrawide), 1 / 3.6 “ Caratteristiche Flash dual-tone quad-LED, HDR (foto / panorama) Video 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (fino a 30 fps), registrazione audio stereo

FOTOCAMERA SELFIE Singola 12 MP, f / 2.2, 23 mm (grandangolare), 1 / 3.6 ”

SL 3D, (sensore di profondità / biometrico) Caratteristiche HDR Video 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio-EIS

SUONO Altoparlante Sì, stereo Jack da 3,5 mm No

CONNETTIVITA’ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual band, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO NFC sì Radio No USB Lightning, USB 2.0

CARATTERISTICHE Sensori Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro Comandi e dettatura in linguaggio naturale di Siri

BATTERIA Genere Li-Ion, non rimovibile Ricarica Ricarica rapida 20 W , 50% in 30 min

USB Power Delivery 2.0

Qi ricarica wireless rapida 15 W. Capacità 2775 mAh Riproduzione musicale Fino a 65 h

ALTRO Colori Nero, bianco, rosso, verde, blu Modelli A2399, A2176, A2398, A2400, A2399 SAR UE 0,99 W / kg (testa) 0,99 W / kg (corpo)

Questa la scheda tecnica di iPhone 12 Pro:

RETE Tecnologia GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G

LANCIO Annunciato 13 ottobre 2020 Stato Prossimamente. 23 ottobre 2020

CORPO Dimensioni 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pollici) Peso 189 g Costruzione Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in acciaio inossidabile SIM SIM singola (Nano-SIM e / o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Resistente a polvere / acqua IP68 (fino a 6 m per 30 minuti)

Apple Pay (Visa, MasterCard)

SCHERMO Genere Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nit (standard), 1200 nit (picco) Taglia 6,1 pollici, 90,2 cm 2 (rapporto schermo-corpo di ~ 86,0%) Risoluzione 1170 x 2532 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 460 ppi) Protezione Vetro antigraffio, rivestimento oleorepellente Dolby Vision

True-tone

PIATTAFORMA OS iOS 14.1 Chipset Apple A14 Bionic (5 nm) Processore Hexa-core GPU GPU Apple (grafica a 4 core)

MEMORIA Slot per MicroSD No Interno 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM NVMe

FOTOCAMERA PRINCIPALE Quad 12 MP, f / 1.6, 26mm (grandangolare), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS

12 MP, f / 2.0, 52mm (teleobiettivo), 1 / 3.4 “, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom ottico

12 MP,

Scanner 3D LiDAR TOF da 1 / 3,6 “f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultrawide) (profondità) Caratteristiche Flash dual-tone quad-LED, HDR (foto / panorama) Video 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR a 10 bit, Dolby Vision HDR (fino a 60 fps), registrazione audio stereo.

FOTOCAMERA SELFIE Singola 12 MP, f / 2.2, 23 mm (grandangolare), 1 / 3.6 ”

SL 3D, (sensore di profondità / biometrico) Caratteristiche HDR Video 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio-EIS

SUONO Altoparlante Sì, stereo Jack da 3,5 mm No

CONNETTIVITA’ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual band, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO NFC sì Radio No USB Lightning, USB 2.0

CARATTERISTICHE Sensori Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro Comandi e dettatura in linguaggio naturale di Siri

BATTERIA Genere Li-Ion, non rimovibile Ricarica Ricarica rapida 20 W , 50% in 30 min

USB Power Delivery 2.0

Qi ricarica wireless rapida 15 W. Capacità 2775 mAh Riproduzione musicale Fino a 65 h

ALTRO Colori Argento, Grafite, Oro, Blu Pacifico Modelli A2407, A2341, A2406, A2408 SAR UE 0,99 W / kg (testa) 0,99 W / kg (corpo)

I due smartphone sono identici sotto il profilo delle dimensioni, ma il peso è nettamente a favore di iPhone 12. Per il SoC e per le prestazioni sono sicuramente alla pari con il potentissimo A14 Bionic, c’è invece un quantitativo maggiore di RAM su iPhone 12 Pro.

Anche il display è lo stesso, un ottimo XDR Oled da 6,1 pollici ma con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Qualche differenza per le fotocamere, 3 su iPhone 12 Pro e 2 su iPhone 12. Il teleobiettivo del Pro si spinge con uno Zoom ottico 4X mentre iPhone 12 si ferma a 2X. Al frontale una singola fotocamera da 12 MP per entrambi.

Lato video, entrambi ottimi con una risoluzione 4K a 60 fps e uno slow motion a 240 fps. Il Pro vanta lo stabilizzatore ottico che aiuta sia nelle foto che nei video.

Batteria identiche anche in questo caso, con delle unità da 2775 mAh.

iPhone 12 VS OnePlus 8T

RETE Tecnologia GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G

LANCIO Annunciato 14 ottobre 2020 Stato Prossimamente. 20 ottobre 2020

CORPO Dimensioni 160,7 x 74,1 x 8,4 mm (6,33 x 2,92 x 0,33 pollici) Peso 188 g Costruzione Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in alluminio SIM Doppia SIM (Nano-SIM, doppia stand-by)

SCHERMO Genere Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10 + Taglia 6,55 pollici, 103,6 cm 2 (rapporto schermo-corpo di ~ 87,0%) Risoluzione 1080 x 2400 pixel, rapporto 20: 9 (densità ~ 402 ppi) Protezione Corning Gorilla Glass Always On Display

PIATTAFORMA OS Android 11, OxygenOS 11 Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) Processore Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 e 3×2,42 GHz Kryo 585 e 4×1,8 GHz Kryo 585) GPU Adreno 650

MEMORIA Slot per MicroSD No Interno 128 GB 8 GB di RAM, 256 GB di RAM 12 GB UFS 3.1

FOTOCAMERA PRINCIPALE Quadrupla 48 MP, f / 1.7, 26 mm (Grandangolare), 1 / 2.0 “, 0.8 µm, PDAF, OIS

16 MP, f / 2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1 / 3.6”, 1.0 µm

5 MP, f / 2.4, (macro)

2 MP, f / 2.4, (profondità) Caratteristiche Flash a doppio LED, HDR, grandangolo Video 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, HDR automatico, giroscopio-EIS

FOTOCAMERA SELFIE Singola 16 MP, f / 2.4, (Grandangolare), 1 / 3.06 “, 1.0 µm Caratteristiche HDR automatico Video 1080p @ 30fps, giroscopio-EIS

SUONO Altoparlante Sì, stereo Jack da 3,5 mm No

CONNETTIVITA’ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD GPS Sì, con A-GPS dual-band, GLONASS, BDS, GALILEO NFC sì Radio No USB USB Type-C 3.1, USB On-The-Go

CARATTERISTICHE Sensori Impronta digitale (sotto il display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

BATTERIA Genere Li-Po 4500 mAh, non rimovibile Ricarica Ricarica rapida 65 W, 100% in 39 min

ALTRO Colori Verde Acquamarina, Argento Lunare

Qui le differenza iniziano ad essere più marcate, partendo dal sistema operativo: eterna lotta tra iOS e Android.

Lo smartphone del brand cinese è più grande, più largo e più spesso, ed anche più pesante. Per la grandezza è complice il display con diagonale più ampia da ben 6,55 pollici in tecnologia Fluid Amoled a 120 Hz.

Lato prestazionale, OnePlus 8T dispone di uno Snapdragon 865 con 8 GB di RAM. Le prestazioni lato interfaccia sono notevoli in entrambi, A14 Bionic è sicuramente più potente.

Fotocamera formata da 4 sensori per OnePlus 8T mentre fotocamera formata da 2 sensori per iPhone 12, entrambe hanno il sensore grandangolare a circa 120 gradi.

Per i video, vengono registrati in 4K a 60 fps con la possibilità di girare anche filmati in slow motion al doppio dei frame rispetto ad iPhone 12.

Batteria da 4500 mAh per OnePlus 8T e 2775 mAh per iPhone 12. L’autonomia qui dipende anche dal sistema operativo.

iPhone 12 VS Galaxy Note 20

RETE Tecnologia GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE

LANCIO Annunciato 05 agosto 2020 Stato In commercio

CORPO Dimensioni 161,6 x 75,2 x 8,3 mm (6,36 x 2,96 x 0,33 pollici) Peso 192 g Costruzione Frontale in vetro (Gorilla Glass 5), retro in vetro SIM SIM singola (Nano-SIM e / o eSIM) o Dual SIM ibrida (Nano-SIM, doppio stand-by) Samsung Pay (Visa, MasterCard certificato)

IP68 resistente a polvere / acqua (fino a 1,5 m per 30 minuti)

S Pen, 26 ms di latenza (integrazione Bluetooth, accelerometro, giroscopio)

SCHERMO Genere Super AMOLED Plus, HDR10 + Taglia 6,7 pollici, 108,4 cm 2 (rapporto schermo-corpo di ~ 89,2%) Risoluzione 1080 x 2400 pixel, rapporto 20: 9 (densità ~ 393 ppi) Protezione Corning Gorilla Glass 5 Always On Display

PIATTAFORMA OS Android 10, OneUI 2.5 Chipset Exynos 990 (7 nm +) – Global

Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm +) – Stati Uniti Processore Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M5 e 2×2,50 GHz Cortex-A76 e 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Global

Octa-core (1×3,0 GHz Kryo 585 e 3×2,42 GHz Kryo 585 e 4×1,8 GHz Kryo 585) – USA GPU Mali-G77 MP11 – Global

Adreno 650 – USA

MEMORIA Slot per MicroSD No Interno 256 GB 8 GB di RAM UFS 3.0

FOTOCAMERA PRINCIPALE Tripla 12 MP, f / 1.8, 26 mm (Grandangolare), 1 / 1.76 “, 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS

64 MP, f / 2.0, 27 mm (teleobiettivo), 1 / 1.72”, 0.8 µm, PDAF, OIS, 3x zoom ibrido

12 MP, f / 2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1 / 2.55 “, 1.4µm Caratteristiche Flash LED, HDR automatico, panorama Video 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10 +, registrazione audio stereo, giroscopio EIS e OIS

FOTOCAMERA SELFIE Singola 10 MP, f / 2.2, 26 mm (Grandangolare), 1 / 3.2 “, 1.22 µm, Dual Pixel PDAF Caratteristiche Doppia videochiamata, Auto-HDR Video 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps

SUONO Altoparlante Sì, stereo Jack da 3,5 mm No Audio a 32 bit / 384 kHz

sintonizzato da AKG

CONNETTIVITA’ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC sì Radio Radio FM (solo modello Snapdragon; dipendente dal mercato / operatore) USB USB Type-C 3.2, USB On-The-Go

CARATTERISTICHE Sensori Impronta digitale (sotto display, ultrasuoni), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro Samsung Wireless DeX (supporto esperienza desktop)

Bixby comandi in linguaggio naturale e dettatura

BATTERIA Genere Li-Ion 4300 mAh, non rimovibile Ricarica Ricarica rapida 25 W

USB Power Delivery 3.0

Ricarica wireless Qi / PMA veloce 15

Ricarica wireless inversa 4,5 W.

ALTRO Colori Mystic Green, Mystic Bronze, Mystic Grey, Mystic Red, Mystic Blue Modelli SM-N980F, SM-N980F / DS SAR 1,11 W / kg (testa) 1,14 W / kg (corpo) SAR UE 0,36 W / kg (testa) 1,37 W / kg (corpo)

Anche qui una delle differenze più marcate è sicuramente l’esperienza generale che fornisce iOS 14 contro Android 10 personalizzato da Samsung.

Dimensioni più importanti per Note 20 con un peso che arriva a 192 grammi, quasi 30 grammi in più rispetto ad iPhone 12.

Scontro tra SoC, A14 Bionic contro Exynos 990. Il primo è sicuramente più potente in potenza bruta, il secondo meno ma entrambi garantiscono un’esperienza utente eccellente. RAM abbondante pari ad 8 GB per Note 20 e 4 GB per iPhone 12. In ogni caso è il sistema operativo che gestisce i task in maniera differente.

Su Note 20 c’è un display enorme da 6,7 pollici a tecnologia Dynamic Amoled e la sua frequenza d aggiornamento è standard a 60 Hz.

Fotocamera tripla su Galaxy Note 20 con un sensore che possiede una risoluzione da 12 MP e uno Zoom ottico fino a 3X. I video che può registrare Note 20 arrivano fino alla risoluzione 4K a 60 fps, proprio come iPhone 12.

Batteria da 4300 mAh per Note 20 Ultra contro i 2775 mAh per iPhone 12.

iPhone 12 VS Huawei P40

RETE Tecnologia GSM / HSPA / LTE / 5G

LANCIO Annunciato 26 marzo 2020 Stato In commercio

CORPO Dimensioni 148,9 x 71,1 x 8,5 mm (5,86 x 2,80 x 0,33 pollici) Peso 175 g SIM SIM singola (Nano-SIM / eSIM) o Dual SIM ibrida (Nano-SIM, doppio stand-by) Protezione IP53 da polvere e schizzi

SCHERMO Genere OLED Taglia 6,1 pollici, 91,3 cm 2 (rapporto schermo-corpo di ~ 86,3%) Risoluzione 1080 x 2340 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 422 ppi)

PIATTAFORMA OS Android 10, EMUI 10.1, No servizi Google Chipset Kirin 990 5G (7 nm +) Processore Octa-core (2×2,86 GHz Cortex-A76 e 2×2,36 GHz Cortex-A76 e 4×1,95 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G76 MP16

MEMORIA Slot per schede NM (Nano Memory by Huawei), fino a 256 GB (utilizza uno slot SIM condiviso) Interno 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM UFS 3.0

FOTOCAMERA PRINCIPALE Tripla 50 MP, f / 1.9, 23 mm (grandangolare), 1 / 1.28 “, 2.44µm, PDAF omnidirezionale, OIS

8 MP, f / 2.4, 80 mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, zoom ottico 3x

16 MP, f / 2.2, 17 mm (ultrawide), AF Caratteristiche Ottica Leica, flash LED, panorama, HDR Video 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 960 fps; giroscopio-EIS

FOTOCAMERA SELFIE Singola 32 MP, f / 2.0, 26 mm (grandangolare), 1 / 2.8 “, 0,8 µm

IR TOF 3D, (solo sensore biometrico) Caratteristiche HDR Video 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps

SUONO Altoparlante sì Jack da 3,5 mm No

CONNETTIVITA’ WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE GPS Sì, con A-GPS dual-band, GLONASS, BDS, GALILEO NFC sì Radio No USB USB Type-C 3.1, USB On-The-Go

CARATTERISTICHE Sensori Riconoscimento facciale a infrarossi, impronta digitale (sotto il display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, spettro dei colori

BATTERIA Genere Li-Po 3800 mAh, non rimovibile Ricarica Ricarica rapida 22,5 W

ALTRO Colori Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Nero Modelli ANA-AN00, ANA-TN00, ANA-NX9

Il peso tra i due è simile, leggermente più leggero iPhone 12. Anche le dimensioni sono simili. Android 10 personalizzato da Huawei contro iOS 14, ancora una volta la scelta non può essere che dettata anche dalla soggettività.

E lo scontro tra i SoC qui si gioca tra il Kirin 990 e il SoC A14 Bionic con il doppio della RAM sullo smartphone del brand cinese.

Il display di entrambi misura 6,1 pollici ed entrambi dispongono della tecnologia Oled, quello del Huawei raggiunge i 90 Hz.

Su P40 abbiamo 3 fotocamere con il sensore principale che è da 50 MP. Lo zoom ottico su P40 arriva a 3X e il grandangolo è presente su entrambi a circa 120 gradi. Video registrati in 4K a 60 fps per entrambi, sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore.

Per la batteria, un’unità da 3800 mAh per P40 e una da 2775 mAh per iPhone 12.