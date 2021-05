iPhone 13: i display non saranno prodotti solo da Samsung

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Max saranno annunciati nel corso dell’ultimo trimestre 2021 e tra loro, come sempre, avranno molte cose in comune. Una delle più importanti è il display Oled fornito e prodotto da Samsung.

Apple ha chiesto alla società sud coreana la produzione di pannelli a tecnologia Oled LTPO con refresh rate a 120 Hz, gli stessi utilizzati da Galaxy Note 20 in avanti. Anche tutti gli attuali Galaxy S21 li utilizzano.

Questo tipo di pannelli è capace di adattare, in base al contesto di utilizzo, il proprio refresh rate. Il software capisce se in una determinata schermata/applicazione serve avere fluidità o quasi “staticità”. In questo modo l’autonomia della batteria ne gioverà sensibilmente.

Ebbene, la notizia è che la produzione è già stata avviata. Questa si attesta, per la prima fornitura, di 80 milioni di unità con Apple che vuole portarsi avanti in modo tale da riprendere la normale programmazione della presentazione di tutti e 4 i modelli a settembre.

Quando si mette in piedi il lancio di un nuovo iPhone, i numeri sono molto alti. Quest’anno ne avremo di nuovo 4 e questo fa si che le produzioni si debbano avviare mesi prima. Samsung sarà il fornitore principale ma sarà accompagnata da LG che è stata ingaggiata per produrne altri 30 milioni.

Anche il SoC di iPhone 13 è entrato in produzione, con l’A15 Bionic che alzerà ancora l’asticella prestazionale, incluso la possibilità di utilizzare sensori fotografici dalla risoluzione più alta.

Infine, ricordiamo che moltissimi report affermano che iPhone 13 possa tornare ad utilizzare il Touch ID, ormai abbandonato da iPhone X. Apple avrebbe intenzione di utilizzarlo unito al Face ID e usati assieme garantiranno un sistema di riconoscimento biometrico ancora più completo e accurato.