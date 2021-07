iPhone 13, importanti cambiamenti per MagSafe?

La prossima generazione di iPhone, la quale non c’è ancora certezza se verrà chiamata iPhone 13 o iPhone 12S, è ancora ad almeno un paio di mesi di distanza ma continuano a circolare in rete rumor e indiscrezioni a riguardo ogni giorno.

L’ultimo leak in ordine di tempo ci parla di quali cambiamenti verranno messi in atto da Apple per migliorare il sistema di ricarica wireless MagSafe.

Le ultime notizie riguardo iPhone 13 arrivano da un video pubblicato da Max Weinbach e EverythingApplePro, nel video si discutono alcune novità che accompagneranno i nuovi smartphone di Apple quando saranno annunciati questo autunno.

Secondo Weinbach, “Dovremmo avere ufficialmente la modalità video ritratto quest’anno“. Il leaker ha inoltre affermato che “la bobina di ricarica wireless interna sarà leggermente più grande. Penso che sia per migliorare la dissipazione del calore e forse per aumentare il wattaggio. Potrebbe anche essere per la ricarica wireless inversa, ma non è ancora una funzione confermata“.

Il fatto che Apple voglia adottare dei magneti e delle bobine più grandi ha perfettamente senso, in fondo la gamma iPhone 12 non possiede una velocità di ricarica wireless eccessivamente elevata e la forza delle calamite che collegano lo smartphone al caricatore non è delle migliori.

La bobina di ricarica wireless più grande potrebbe anche permettere all’iPhone 13 di caricare altri dispositivi e altri prodotti Apple, come le AirPods dotate di un case per la ricarica wireless. Moltissimi altri dispositivi top di gamma possiedono già questa caratteristica, avrebbe quindi senso per Apple aggiungere finalmente il supporto a questa funzione. Inoltre, precedenti rumor riguardanti iPad Pro hanno suggerito come Apple stia pensando all’integrazione di tale tecnologia anche sui futuri tablet del brand.

Le capacità di ricarica wireless inversa, però, non si integrerebbero moltissimo con l’ecosistema di prodotti del brand, quindi personalmente non scommetterei molto sulla sua implementazione. Al momento solo le AirPods Pro e le AirPods 2 con case per la ricarica wireless sarebbero compatibili, con Apple Watch che necessita di una base di ricarica apposita e le AirPods Max che sono ricaricabili solamente tramite cavo.

Inoltre condividere la propria autonomia residua con gli amici dotati di altri iPhone MagSafe non sarebbe semplice in quanto i magneti di entrambi gli smartphone allontanerebbero le bobina l’una dall’altra.

Voi cosa ne pensate? Vedremo la ricarica wireless inversa sugli iPhone di quest’anno?