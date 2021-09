iPhone 13: segnali per l’iPhone più costoso di sempre

Da più parti stiamo assistendo a diverse fughe di notizie che seguono un po’ tutte la stessa linea. Quella che vedono la famiglia di smartphone iPhone 13 la più costosa di sempre.

C’è un motivo ben preciso perché questo possa realmente accadere e sarebbe riconducibile al fatto che la società di Cupertino dovrà mettere mano al portafogli più del solito per accaparrarsi i milioni di chip che servono a realizzare i suoi prodotti.

TSMC, azienda partner che cura e realizza componenti da installare in iPhone, ha annunciato che aumenterà i costi di produzione (causa innalzamento del costo delle materia che impiega) e questi non saranno certo impercettibili ma, anzi, si faranno sentire abbondantemente.

In questo quadro che cambia velocemente, player affermati del settore come Qualcomm dovranno trasferire i rincari verso le aziende che servono: Apple è una di queste. Già nel corso del tempo il costo dei componenti aveva subito dei balzelli in avanti ma quest’anno TSMC informa che gli aumenti consistenti diventeranno effettivi dal 1 ottobre 2021 e non ci saranno sconti per nessuno, nemmeno per chi cercherà di accaparrarsi più lotti di componenti di quanti realmente ne servono per soddisfare la loro rispettiva domanda/offerta.

Dal 2022 si entrerà nel vivo di questo rincaro con i produttori che stanno già vagliando strategie per rimanere più in linea possibile con i prezzi attuali. Una di queste è aumentare ancora il prezzo dei top di gamma – come appunto per iPhone 13 – per non toccare o quasi i prezzi dei medi di gamma ed entry level.

Una sfida impegnativa per le aziende tecnologiche in campo perché dovranno far quadrare i conti senza perdere utenza e, soprattutto, mantenere il loro guadagno intatto senza ricorrere a stratagemmi (chi ha detto caricabatteria assente dalla confezione?).