Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone e stavate aspettando l’occasione perfetta, oggi è giunto finalmente il momento, dato che l’iPhone 13 nella colorazione Green e con ben 256B di memoria è disponibile su Amazon a soli 899,99€. Considerando che il suo prezzo di listino è 1.059,00€, si tratta di un ribasso del 15% con cui risparmierete oltre 100,00€!

L’iPhone 13 è uno dei modelli più recenti tra gli smartphone prodotti da Apple e, dato che al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento in 12 rate mensili da 75,00€, rappresenta una vera opportunità da non farsi scappare. Trattandosi di un articolo dalla qualità elevatissima, le scorte potrebbero esaurire in men che non si dica, quindi vi invitiamo infatti a completare l’acquisto prima che ciò accada.

Passando ora alle caratteristiche dell’iPhone 13, lo smartphone presenta il chip A15, che lo rende lo incredibilmente veloce e super fluido: potrete navigare in rete, utilizzare applicazioni impegnative e persino giocare, il tutto sempre nella massima rapidità e senza alcun rallentamento. Anche a livello di design Apple si è superata, dato che ci troviamo dinanzi a un dispositivo dall’aspetto elegante ma al contempo robusto, complice il rivestimento in Ceramic Shield che lo protegge da urti e graffi.

Lo smartphone è dotato di uno spettacolare sistema a doppia fotocamera in cui spicca il nuovo ultra grandangolo, perfetto per mettere in luce i dettagli anche nelle zone più buie delle immagini; potrete quindi scattare foto magnifiche anche di notte, mentre la modalità Cinema vi permetterà di registrare video fino a 4K con HDR e Dolby Vision. Potrete poi godere dei vostri capolavori sul display OLED Super Retina XDR, progettato da Apple per essere il 28% più brillante rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, la luminosità può arrivare fino a 800 nit, garantendovi la massima visibilità anche sotto la luce del sole.

Infine, la batteria è stata notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, garantendo nell’iPhone 13 fino a 19 ore di riproduzione video con una sola carica. Insomma, potrete passare tutta la giornata con il telefono in mano e non avrete la necessità di portare con voi il caricatore, dato che arriverà tranquillamente fino a sera.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

