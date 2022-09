Grazie all’evento di ieri, Apple ha presentato al mondo le sue più recenti novità hardware legato al mondo iPhone e non solo.

Iniziamo quindi oggi il nostro classico tour di confronti fra i nuovi arrivati, nel caso di questo articolo i protagonisti saranno proprio iPhone 14 e iPhone 14 Plus, e le attuali proposte presenti sul mercato, al fine di capire quali siano le migliori opzioni di acquisto al momento all’interno del mercato smartphone iOS ma anche Android.

Iniziamo subito quindi con una sfida che molti di voi guarderanno con interesse, quella fra iPhone 13 e iPhone 14, per scoprire se la nuova proposta Apple sia in grado di suscitare il vostro interesse (e giustificare l’esborso maggiore rispetto alla passata generazione!)

iPhone 13 vs iPhone 14, cambi di formato per un design che rimane immutato

Le linee rimangono immutate fra le due generazioni, con iPhone 14 che conferma le forme generali del suo predecessore, sia per quanto riguarda i materiali che il design in generale. La grande modifica è rappresentata dall’abbandono da parte di Apple per progetto “mini”, con la variante più compatta a lasciare il posto a un modello “plus”.

Un ritorno di nomenclatura importante nel mondo iOS, segno di una nuova strategia di mercato che vuole prediligere prodotti ad ampio “polliciaggio” relegando così (in maniera semi-ufficiale) il ruolo di “compatto” alla sola proposta SE (iPhone 13 mini rimane comunque in vendita e continuerà ad essere supportato da Apple)

I colori disponibili rimarcano il passato, con una scelta cromatica ampia anche per la nuova famiglia iPhone 14. Nel dettaglio i nuovi colori sono:

Blu

Viola

Mezzanotte

Galassia

(product)RED

Prestazioni e fotocamera, le migliorie non saranno così evidenti

Per la prima volta nella storia di iPhone, una nuova generazione non porta in dote un cambio di processore. A muovere infatti iPhone 14 e iPhone 14 Plus troviamo lo stesso chip della serie iPhone 13 (il chip Apple A15 Bionic), con prestazioni quindi sulla carta alla pari. Stesso ragionamento si potrebbe ampliare, almeno alla lettura della scheda tecnica, per il comparto multimediale, con due lenti sempre da 12MP.

Le modifiche sono però presenti in questo ambito, con una nuova lente principale in grado di raccogliere ancora più luce, oltre che dotata di supporto alla nuova modalità ultra-steady, per risultati ottimali in foto e video anche in contesti di forti movimenti.

iOS 16 nativo ed un anno in più di supporto

iPhone 14 e iPhone 14 Plus arrivano sul mercato con la nuova releasi iOS 16 nativa. Si tratta di una nuova interfaccia software dotata di nuove opzioni di personalizzazione garantite dalle notivà hardware-software dei nuovi smartphone, oltre che di una nuova suite di opzioni relative alla sicurezza degli utenti (crash detection e SOS via satellite su tutte). iPhone 13 riceverà ovviamente iOS 16 con quasi tutte le novità del nuovo arrivato ma potrà ovviamente contare su di un anno in meno di supporto, essendo ormai sul mercato appunto da 12 mesi.

Prezzi e disponibilità: iPhone 14 vs iPhone 13

La nuova generazioe di iPhone è presente in diversi tagli di memoria (tutti non espandibili), con la variante base dotata sempre di 128GB. A parità di talgio di memoria, i prezzi ufficiali al lancio vedono una spesa extra per iPhone 14 in relazione a iPhone 13 (nelle rispettive varianti base da 128GB) di 90 euro. La variante Plus di iPhone 14 viene presentata sul mercato, sempre nel taglio base da 128GB, al prezzo di 1179 euro (per fare un confronto la variante base mini di iPhone mini prevedeva un listino di 839 euro).

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, sullo store ufficiale di Apple e su Amazon.it.