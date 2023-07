Anche se il Prime Day è finito, avete necessità di valutare l’acquisto di un nuovo smartphone a un prezzo vantaggioso? Il nostro consiglio è di approfittare dell’offerta attiva sull’iPhone 14 da 128GB disponibile su eBay solo per poco tempo. Potrete portare a casa questo dispositivo nella colorazione midnight a soli 739,90€ invece di 809,90€ su eBay!

Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare, considerando che questo è uno dei modelli più validi di Apple degli ultimi anni, disponibile a un prezzo molto vantaggioso. Vale la pena cogliere l’occasione prima che la promozione termini. Non perdete l’opportunità di avere un nuovo smartphone di alta qualità a un prezzo così conveniente!

Con l’incredibile combinazione di una scocca in alluminio aerospaziale e un vetro Ceramic Shield, l’iPhone 14 si presenta come uno degli smartphone più resistenti e affidabili sul mercato. L’elegante design racchiude un concentrato di tecnologia che rende questo dispositivo Apple un vero gioiello. Le prestazioni, potenziate dal sistema operativo iOS 16, offrono una flessibilità eccezionale nella personalizzazione del vostro nuovo iPhone.

La fotocamera principale è dotata di una potenza straordinaria, consentendo di catturare immagini dettagliate e mozzafiato, anche in condizioni di luce sfavorevoli. Con lo stabilizzatore di movimento integrato, i vostri scatti saranno sempre nitidi e precisi, anche durante i momenti più concitati. Per gli amanti dei selfie, la nuova fotocamera frontale TrueDepth è una vera meraviglia, con autofocus e un’apertura del diaframma ottimizzata per risultati eccezionali.

Se siete appassionati di videomaking, l’iPhone 14 vi stupirà con la possibilità di registrare video in 4K a 24 fps. Potrete creare contenuti di altissima qualità e dall’aspetto professionale, perfetti per condividere sui social media e lasciare tutti a bocca aperta. Questo iPhone offre un’esperienza multimediale completa e coinvolgente, rendendolo il compagno ideale per esplorare il vostro lato creativo in ogni occasione

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

