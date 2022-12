Lo smartphone Apple ancora al centro della bufera: alcuni dati suggeriscono che iPhone 14 Plus potrebbe andare peggio del previsto.

Sebbene il minor volume di vendite non sia un segreto in effetti l’inizio di questa fase discendente avrebbe le sue radici già nel modello precedente: anche nel caso di iPhone 12 mini e iPhone 13 mini la casa madre non era rimasta soddisfatta della resa sul mercato. E secondo alcuni è stata proprio questa situazione ad aver spinto Apple ad offrire per il 2022 una versione non Pro del suo smartphone che fosse dotata di uno schermo più grande: iPhone 14 Plus, nome che omaggia i “vecchi” tempi della casa madre.

L’idea alla base, probabilmente, era che uno schermo più grande, e una batteria di maggior autonomia, avrebbero attirato un maggior numero di clienti. Ricordiamo infatti che iPhone 14 Plus monta al suo interno una batteria da 4325mAh, di fatto la più grande mai montata finora su un device marchiato Apple (persino più grande, anche se di poco, di quella montata su iPhone 14 Pro Max).

Ma Digitimes parrebbe smontare del tutto questa teoria. Meglio, negherebbe in toto il successo di questa, supposta, strategia. Nel suo ultimo report viene infatti rivelato come Pegatron, un contractor Apple specializzata in montaggio di iPhone, a novembre abbia registrato un calo del 23,8% delle entrate su base annua e un meno 13,9% rispetto al mese precedente. La società di analisi attribuirebbe la cosa alla debole domanda di iPhone 14 Plus.

Va tuttavia ricordato che iPhone 14 Plus, ha differenza degli altri modelli della gamma, non è stato rilasciato sul mercato il 16 settembre ma, a causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, è arrivato solo il 7 ottobre: questo potrebbe aver influito, almeno inizialmente, sull’interesse degli acquirenti verso il modello. Per dirla in maniera diversa: gli utenti Apple avrebbero optato per comprare quanto già disponibile invece di attendere. E secondo alcuni esperti Apple potrebbe già aver in mente di abbandonare il modello Plus per la serie iPhone 15.

E sulla prossima serie iPhone cominciano già a circolare voci: la casa di brokeraggio giapponese Nomura ha dichiarato all’inizio di questo mese che oltre alla Dynamic Island, iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno dotati del sensore della fotocamera da 48MP presente nei modelli Pro quest’anno. Inoltre Apple sembrerebbe essere maggiormente pronta a bilanciare la domanda per la linea iPhone 15 tra i modelli Pro e non Pro, cosa che potrebbe ridurre lo stress sulla catena di approvvigionamento di Apple.

Ma al netto di queste previsioni ci sono dati che restano innegabili e che mostrano un netto cambiamento delle abitudini degli acquirenti iPhone: lo scorso anno la serie iPhone 13 Pro ha rappresentato il 51% della domanda di iPhone 13. Quest’anno, i modelli di iPhone 14 Pro sono stati oggetto del 64% della domanda di iPhone 14.

E voi come la pensate: quali potrebbero essere le cause di questo netto calo di vendite di iPhone 14 Plus rispetto alle aspettative della casa madre? Fatecelo sapere nei commenti.