Secondo quanto recentemente raccontato dai colleghi americani di Bloomberg, la domanda di iPhone serie 14 è in calo. Apple corre ai ripari annullando l’aumento di produzione che era previsto per fine 2022.

Stando a quanto contenuto nel citato articolo, Apple sta comunicando ai suoi fornitori di ridurre i piani di produzione degli iPhone serie 14, andando in controtendenza rispetto a quanto preventivato.

Infatti era previsto un piano di incremento della produzione di circa sei milioni di unità per la sola seconda metà del 2022, ma a seguito del calo di richieste la produzione attuale dovrà assestarsi su un totale finale di “soli” novanta milioni di pezzi, in linea con quanto visto l’anno passato e con quanto previsto inizialmente da Apple la scorsa estate.

Giusto ricordare che iPhone serie 14 è diventato disponibile, nelle versioni Pro e Pro Max, solo a partire dal 16 settembre, mentre per la versione Plus sarà necessario attendere il 7 ottobre.

Stando alle analisi di mercato iPhone serie 14, pur avendo venduto quasi un milione di unità in soli tre giorni (circa 987000 per la precisione), avrebbe avuto, a parità di tipologia di prodotto, una differenza in negativo dell’11% rispetto alle vendite della serie 13. Ma il calo di vendite non sembra colpire tutti i modelli in ugual misura: alcune fonti segnalano che la richiesta di iPhone 14 Pro è in aumento.

E infatti, non a caso, il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple avrebbe chiesto a Foxcoon di deviare la linea di produzione di iPhone 14 verso il modello Pro. Lo stesso analista ha anche affermato che dopo questo cambio produttivo iPhone Pro costituirebbe da solo il 60/65% delle spedizioni della seconda metà di quest’anno, mentre il modello Pro Max si assesterebbe intorno al 30/35% delle spedizioni.

Sebbene alcuni analisti non abbiano esitato a dire che questo potrebbe essere un duro anno per Apple, il calo delle vendite non sarebbe da imputare (non solo almeno) ad un ridotto interesse dei consumatori, ma bensì alla generica e più complicata situazione mondiale: il calo del potere d’acquisto potrebbe aver spinto molti interessati a deviare sull’acquisto di un più economico modello della serie 13.