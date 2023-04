Se volete fare un vero e proprio salto di qualità in ambito smartphone e siete decisi ad acquistare un modello eccellente, in grado di assicurarvi velocità e intuitività nell’utilizzo di app oltre a un ottimo comparto fotografico, saprete già che i prodotti a marchio Apple sono le scelte migliori. Per questo, abbiamo pensato di proporvi la soluzione ideale, che soddisfi queste esigenze e fornisca comunque un ottimo risparmio. Stiamo parlando dell’iPhone 14 da 128 GB in sconto del 24%

Al momento, infatti, avrete la possibilità di portarlo a casa ad appena 779,90€ invece di 1.029,90€. Dunque, una promozione da non farvi scappare, tenendo presente che si tratta di uno degli smartphone top di gamma del brand!

l’iPhone 14 monta nuova fotocamera principale ed è provvista di un’elaborazione delle immagini ancora più sofisticata rispetto ai modelli precedenti, per scatti più che sensazionali con ogni tipo di luce, anche in notturna! Per cui, anche scattando in condizione di scarsa illuminazione, le immagini ottenute saranno 2,5 volte migliori rispetto alla generazione precedente, grazie alla fotocamera principale e fino a 2 volte migliori con l’ultra-grandangolo.

Da menzionare, il fantastico display Super Retina XDR extralarge che gode della tecnologia OLED, pensata appositamente per assicurarvi: colori vibranti e luminosi, contrasti da capogiro con neri assoluti e bianchi ancora più brillanti! Ultima, ma non per importanza, l’ottima fedeltà cromatica, per una resa dei vostri scatti e dei vostri video sempre super realistica.

Inoltre, se siete soliti lavorare con frequenza da telefono anche mentre siete fuori casa, vi segnaliamo anche la tecnologia True Tone di cui l’iPhone 14 è dotato. Si tratta di una tecnologia ideata per consentirvi di leggere senza sforzare lo sguardo anche sotto la luce del sole! La funzione si occupa di regolare automaticamente la luminosità dello schermo, in modo tale da adattarsi perfettamente a ogni condizione.

L’ottima autonomia dello smartphone è un ulteriore punto a favore, in quanto è pensato per una durata giornaliera davvero sbalorditiva, pur assicurandovi delle performance fluide e super veloci! La batteria dell’iPhone 14, infatti, è ideata appositamente per supportarvi praticamente tutto il giorno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!