State cercando l’offerta perfetta per acquistare un nuovo smartphone top di gamma senza spendere una fortuna? Allora non potete lasciarvi sfuggire l’opportunità di portare a casa l’incredibile iPhone 14 con uno sconto di quasi 230€.

Grazie a questa promozione potrete acquistarlo al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 799,99€ anziché 1.029,00€, risparmiando così il 22% sul prezzo di listino. Inoltre, se lo preferite, potrete anche scegliere di dilazionare l’interno importo in comode rate mensili a tasso zero semplicemente selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

L’iPhone 14 è il massimo dell’innovazione di casa Apple, con il suo potente chip A15 Bionic che garantisce prestazioni ultraveloci in ogni situazione, sia mentre usate più app contemporaneamente che durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, la batteria è stata potenziata rispetto ai modelli precedenti regalandovi fino a 20 ore di riproduzione video, per godervi al massimo i vostri contenuti preferiti.

Il display Super Retina XDR da 6.1″ dell’iPhone 14 garantisce un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi e una resa perfetta dei dettagli, anche i più piccoli. Così potrete godervi film e serie TV con una qualità superba, mentre le foto scattate con il nuovo sistema fotografico vi lasceranno senza fiato grazie alla loro straordinaria nitidezza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. E se siete amanti dei video, potrete registrare in 4K fino a 60FPS sfruttando la modalità azione per ottenere sempre filmati fluidi e stabili.

Questo incredibile smartphone non è solo potente, ma è perfetto anche per assistervi durante la quotidianità, assicurandovi la massima sicurezza in ogni occasione. Infatti, può anche rilevare incidenti stradali e chiamare automaticamente i soccorsi o i vostri contatti di emergenza. Inoltre, Apple ha posto particolare attenzione alla vostra privacy, garantendovi il pieno controllo su cosa condividere e con chi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

