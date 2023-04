Se avete bisogno di un nuovo smartphone e state cercando l’offerta giusta per voi, eBay vi propone questo meraviglioso iPhone 14 nero da 128GB a soli 779€ invece di 1.029,90€, con un risparmio del 24% corrispondente a ben 250€ di sconto. Un’occasione davvero unica per fare vostro questo piccolo gioiello della tecnologia.

L’iPhone 14 ha un design compatto ed è resistente a schizzi, gocce e polvere. È dotato di un ampio display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1” che garantisce colori brillanti e realistici ed è perfetto per chi cerca le proposte più acquistate dell’ambiente.

Grazie alla sua scocca in alluminio aerospaziale e al vetro Ceramic Shield, questo meraviglioso iPhone 14 è fra gli smartphone in assoluto più resistenti sul mercato. All’interno di questa struttura protettiva è racchiusa tutta la tecnologia di questo incredibile smartphone. Le sue prestazioni sono infatti rese possibili dal sistema operativo iOS 16, che garantisce massima flessibilità per quanto riguarda la personalizzazione del vostro nuovo dispositivo Apple.

La sua fotocamera principale è in grado di catturare immagini dettagliate e realistiche anche in caso di scarsa luminosità, mentre lo stabilizzatore di movimento permette di ottenere sempre immagini nitide, anche mentre siete in movimento. Se poi vi piace farvi selfie da soli o con i vostri amici, amerete alla follia la nuova fotocamera frontale TrueDepth, con autofocus e maggiore apertura del diaframma.

Gli appassionati di video making potranno inoltre sfruttare l’ottima qualità video di questo iPhone 14, garantita dalla possibilità di registrare in 4K a 24 fps, per contenuti, anche per i social, di altissima qualità e super professionali.

Compatto, resistente e altamente personalizzabile, l’iPhone 14 è progettato per accompagnarvi durante tutta la giornata, grazie alla sua batteria di lunga durata. Se state pensando di acquistarlo, non perdete questa incredibile offerta di eBay, che lo propone a soli 779€ anziché 1.029,90€, con un risparmio del 24%, ovvero di ben 250€.

Oltre alla possibilità di assicurarvi questo bellissimo iPhone 14, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete fare vostro questo incredibile iPhone 14 e lasciare tutti i vostri amici a bocca aperta.

