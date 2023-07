Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate un modello assolutamente top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da eBay sull’iPhone 14 da 128GB, disponibile a soli 749,90€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 50,00€ rispetto al prezzo consigliato di 809,90€, portandovi a casa uno degli smartphone migliori sul mercato a un prezzo da outlet, nonché il più basso mai visto su eBay. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili sono limitate e stanno andando a ruba.

L’iPhone 14 è l’apice dell’innovazione firmata Apple e il suo cuore pulsante è rappresentato dal potente chip A15 Bionic, capace di offrire prestazioni ultraveloci in ogni situazione. Sia che utilizziate diverse app contemporaneamente o che vi immergiate nelle sessioni di gioco più intense, questo smartphone sarà sempre pronto a rispondere alle vostre esigenze. E con la batteria potenziata rispetto ai modelli precedenti, potrete godervi fino a 20 ore di riproduzione video, lasciando spazio solo al puro intrattenimento.

L’iPhone 14 vanta un display Super Retina XDR da 6.1″ che vi garantirà un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli perfettamente resi, anche quelli più piccoli. Inoltre, le foto scattate con il nuovo sistema fotografico vi stupiranno per la loro straordinaria nitidezza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Se, invece, siete amanti dei video, potrete registrare in 4K fino a 60FPS, sfruttando la modalità azione per ottenere sempre filmati fluidi e stabili.

Ma l’iPhone 14 non è solo un concentrato di potenza e qualità visiva, bensì è anche un fedele assistente per la vostra quotidianità. Vi offrirà, infatti, la massima sicurezza in ogni occasione, rilevando incidenti stradali e chiamando automaticamente i soccorsi o i vostri contatti di emergenza. La vostra privacy sarà una priorità per Apple, che vi garantirà il pieno controllo su cosa condividere e con chi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

