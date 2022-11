iPhone 14 Plus torna a far parlare di sé: ancora una volta le scarse vendite hanno spinto Apple a prendere importanti decisioni. Questa volta ad essere colpite sono le spedizioni di una componente dello smartphone: il pannello.

I dati di vendita sono chiari, non è la prima volta che ve ne parliamo: iPhone 14 Plus non ha riscosso grande successo tra la clientela. E mentre le altre versioni dell’ultima generazione dello smartphone di casa Apple non sembrano essere colpite da questo disinteresse, nel caso di iPhone Plus la cosa è invece così importante da aver determinato un effetto mai visto prima: il blocco delle spedizioni dei display.

A darne notizia è stato Ross Young, analista di mercato, che ha comunicato che le spedizioni di questo componente, per dicembre, potrebbero essere “prossime allo zero”.

Riportiamo dal suo resoconto:

“Si prenda nota, le spedizioni dei pannelli per [iPhone] PLus sono attese essere vicine allo 0 a dicembre, in virtù dello stallo di richieste per questo modello. Gli acquisti di pannelli della serie iPhone 14 per il 2022 sembrano essere aumentate del 10% rispetto agli acquisti della serie iPhone 13 del 2021 nonostante il mercato degli smartphone sia in calo del 9%. Anche l’ASP misto di questi dispositivi è aumentato del 10% con il 14 Pro/Pro Max che rappresenta una quota del 64% rispetto al 51% del 13 Pro/Max“.

Sebbene un così drastico calo delle richieste di questo componente possa sorprendere, non è una novità che iPhone Plus viaggiasse in cattive acque: come già riportato Apple era già intervenuta dirottando parte della catena di produzione di questo modello su altre versioni del device.

Da parte nostra non possiamo fare altro che attendere di vedere ci saranno evoluzioni e, soprattutto, se (ed eventualmente come) questo fenomeno andrà ad influenzare le politiche di Apple per la prossima generazione di iPhone.

E voi cosa ne pensate: secondo voi quali possono essere le cause che hanno determinato una cos’ scarsa vendita di iPhone Plus rispetto alle altre varianti?