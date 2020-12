iPhone 14: possibile una fotocamera periscopio prodotta da Samsung

Se Apple manterrà la denominazione dei prodotti attuali, nel 2022 arriverà iPhone 14. La famiglia di dispositivi che arriverà tra due anni non solo potrebbe azzerare del tutto il notch ma potrebbe anche cambiare un componente essenziale, quale?

La società di Cupertino, secondo le indiscrezioni di The Elec, potrebbe sottoscrivere un accordo con Samsung per la fornitura delle prossime fotocamere. Per la precisione, dei sensori periscopici che miglioreranno notevolmente la qualità e la profondità dello zoom ottico.

Ma non è finita qui perché nella partita potrebbe entrare anche LG che riceverebbe approvvigionamenti di lenti per produrre altri moduli periscopici, gli stessi che già abbiamo visto su altri smartphone Android.

Huawei, Oppo e la stessa Samsung stanno già utilizzando da tempo questo tipo di sensori fotografici. Basti pensare a Huawei P40 Pro che raggiunge uno Zoom ottico da 10X, stessa cosa per Galaxy S20 Ultra. La loro implementazione ha migliorato notevolmente lo Zoom ottico e, così facendo, si sono contenute le misure sotto il profilo dello spessore.

Apple invece attualmente – anche con iPhone 12 – ha scelto di fare a meno di questa tecnologia e il suo iPhone più performante sotto questo aspetto raggiunge uno Zoom ottico massimo di 2,5 X.

Chiaramente questo tipo di informazioni potrebbero modificarsi nel tempo, anche perché fino alla fine del 2022 le cose potrebbero cambiare. In ogni caso la fonte afferma che Apple è al lavoro su questo progetto per portarlo su iPhone 14 e nel corso del tempo emergeranno tante altre informazioni a riguardo.