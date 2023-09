Se siete tra quelli che non si accontentano e puntano sempre allo smartphone top di gamma, sicuramente il vostro oggetto dei desideri è l’iPhone 14 Pro Max. Questo smartphone Apple ha un costo decisamente elevato e per questo motivo vogliamo segnalarvi che adesso su Amazon lo potete acquistare con uno sconto di ben 320€, che fa scendere il prezzo a 1.299,00€!

Siamo consci che si parla di cifre veramente alte ma siamo anche di fronte al prezzo più basso raggiunto da questo modello su Amazon. Essendo un prodotto di punta Apple riteniamo che possa comunque interessare a numerose persone.

"Credits: Mark Spoonauer- Tom's Guide"

Ovviamente non è uno smartphone per tutti ma, come dicevamo in apertura, se non volete scendere a compromessi questa è la soluzione che fa per voi. iPhone 14 Pro max è il non plus ultra degli smartphone sotto ogni punto di vista. Grazie al sistema operativo iOs è sempre veloce e scattante, ha un comparto fotografico eccezionale e gode di tutti i vantaggi dell’ecostistema Apple.

Inoltra, grazie al chip A16 Bionic con GPU a 5 core non avrete mai cali di prestazioni in nessuna situazione, sia per utilizzo lavorativo che ricreativo, come visione di contenuti o giochi. Insomma, uno smartphone quasi perfetto, se non fosse per il costo elevato, che però con questo sconto diventa almeno un po’ più accessibile.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!