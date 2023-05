Se volete acquistare uno smartphone top di gamma che unisca materiali resistenti, a performance eccellenti, sapete già che i prodotti Apple sono la scelta migliore. Per questo vi segnaliamo l’ottima offerta di Mediaworld grazie alla quale potrete acquistare il vostro nuovo iPhone 14 Pro Max da 512 GB con uno sconto di oltre 170€.

Quest’oggi, infatti, potrete portare a casa questo eccezionale modello a soli 1.699,99€ anziché 1.879,00€, risparmiando così quasi 180€. Si tratta di un’offerta da non farvi assolutamente sfuggire, dato che si tratta di un modello top di gamma! Inoltre, teniamo a sottolineare che questa offerta è valida solo per oggi e solo online, per cui vi consigliamo caldamente di effettuare il vostro acquisto quanto prima.

L’iPhone 14 Pro Max sfrutta Dynamic Island, la straordinaria innovazione Apple che, grazie alla sinergia di hardware e software, mostra in un’unica schermata chiamate FaceTime, musica e tanto altro, senza interrompere ciò che state facendo. Anche il display always-on della schermata di blocco raccoglie tutto ciò che vi serve, senza dover sbloccare il telefono.

Un altro punto di forza di questo modello sono le fotocamere. Quelle posteriori sono 3: il grandangolo principale da 48 megapixel, l’ultra-grandangolo e il teleobiettivo 2x di qualità ottica per zoom incredibilmente ravvicinati e dettagliati. La nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus da 12 megapixel, invece, è perfetta per scattare selfie dai colori vividi e ultra realistici, grazie all’autofocus e alla maggiore apertura del diaframma.

Anche i vostri video saranno sempre perfetti, potendo contare su una risoluzione 4K a 24 o 30 fps. Inoltre, la Modalità Azione, stabilizzando i video mossi, vi regalerà riprese sempre fluide. Potrete godere di tutto questo e molto altro grazie allo strabiliante display Super Retina XDR, che sfrutta la tecnologia OLED per assicurarvi colori brillanti, contrasti incredibili e un’ottima resa dei dettagli.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

