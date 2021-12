iPhone 14, Samsung ed LG fuori dalla corsa per la fornitura dei display

BOE, produttore cinese di schermi LCD, OLED e flessibili, triplicherà le sue forniture annuali di display per Apple in vista dell’uscita di iPhone 14 nel 2022. Lo preannuncia il rapporto della società di analisi UBI Research basato sui movimenti della catena di fornitura di Apple: grazie all’espansione della sua capacità di produzione, BOE è riuscita ad accaparrarsi un affare davvero consistente, insidiando in questo modo aziende “storiche” del settore come Samsung ed LG.

I due fornitori con sede in Sud Corea si spartiscono da anni il grosso della produzione di schermi per iPhone. Con la mossa di BOE, però, gli ordinativi commissionati a loro potrebbero diminuire di molto. Lo scenario, dunque, si presenta completamente ribaltato rispetto a quello di qualche mese fa, con BOE esclusa dalla corsa per fornire schermi OLED alla generazione corrente di iPhone. Per quanto riguarda iPhone 12, invece, BOE aveva prodotto un buon quantitativo di display destinati ai modelli meno costosi e in generale ai dispositivi ricondizionati.

Le percentuali di ordini stimate rispettivamente per BOE, Samsung ed LG non sono ancora state pubblicate. In linea di massima, c’è da aspettarsi un’impennata degli ordinativi per BOE e una conseguente diminuzione di quelli dei competitor. Se i dati del rapporto venissero confermati, assisteremmo per la prima volta alla “vittoria” di un marchio cinese sui due produttori sudcoreani – gli stessi Samsung ed LG, per l’appunto –, da sempre considerati i fornitori di display più affidabili da Apple e non solo.

Analizzando ancora la visione di Apple, il colosso di Cupertino è noto per seguire strategie di diversificazione dei fornitori per ridurre al minimo i rischi di produzione e limitare i ritardi in caso di problemi. Ecco dunque spiegata la scelta di rivolgersi a ben tre aziende diverse, in modo tale che una subentri all’altra velocemente se dovessero verificarsi imprevisti.