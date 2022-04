Mancano ancora parecchi mesi all’evento nel quale Apple presenterà il nuovo iPhone 14 e le relative varianti, ma anche se dovremo attendere settembre per vedere finalmente dal vivo i nuovi smartphone possiamo già avere un’idea di cosa aspettarci.

Nelle scorse ore è comparsa infatti sul social network Weibo ed è stata diffusa dalla testata MacRumors una fotografia che dovrebbe raffigurare un set di quattro stampi, utilizzati solitamente come modello per fabbricare con il dovuto anticipo cover adatte ai nuovi modelli di smartphone.

Grazie alle etichette apposte su ogni stampo possiamo avere una prima conferma riguardo alla line-up iPhone del 2022, che proseguirà a quanto pare la numerazione progressiva nel nome dei device. Sono infatti presenti:

iPhone 14 (schermo da 6,1 pollici)

(schermo da 6,1 pollici) iPhone 14 Pro (schermo da 6,1 pollici)

(schermo da 6,1 pollici) iPhone 14 Max (schermo da 6,7 pollici)

(schermo da 6,7 pollici) iPhone 14 Pro Max (schermo da 6,7 pollici)

Si fa notare l’assenza di un iPhone 14 Mini, che conferma le voci di corridoio sulla conclusione di questo “esperimento” di smartphone compatto da parte della casa di Cupertino iniziato solo nel 2020 con iPhone 12 Mini (che potete acquistare in promozione su Amazon).

Per quanto riguarda invece il design, almeno visti dal retro i nuovi iPhone 14 appaiono molto simili ai loro predecessori. Apple riconferma quindi una forma ormai diventata iconica, caratterizzata da bordi piatti e comparti fotografici decisamente importanti.

Si deduce già da questa foto, che sembra proprio confermare le indiscrezioni fatte a riguardo il mese scorso, l’aumento del camera bump, ovvero della sporgenza degli obiettivi rispetto alla superficie degli smartphone.

A questo punto mancano all’appello le caratteristiche degli iPhone 14 che non possiamo dedurre dall’immagine degli stampi. Per quanto riguarda il display, già a inizio 2022 Mark Gurman ha anticipato l’eliminazione del notch, che sarà sostituito almeno nei modelli Pro e Pro Max da un doppio foro per fotocamere e FaceID.

Sempre riservato ad iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbe infine essere il nuovo chip A16 Bionic, almeno stando alle ipotesi dell’analista Ming-Chi Kuo.

Se tutte le indiscrezioni si riveleranno corrette, questo lancio potrebbe segnare un cambio di passo nella strategia dell’azienda di Tim Cook, per via della distanza sempre crescente tra i modelli di iPhone “base” e i Pro.