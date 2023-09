L’iPhone 15 e 15 Pro (incluse le loro rispettive varianti Plus e Max) offrono diverse funzionalità che non erano presenti nei precedenti iPhone. A tutte le aggiunte, piccole o grandi che siano, mostrate ufficialmente da Apple, o ufficiosamente da chi ha potuto già provare i nuovi smartphone di Apple, ora possiamo aggiungerne una in merito alla batteria o meglio alle statistiche di quest’ultima.

Come evidenziato in un post su X di Tech_Reve, una nuova sezione nella schermata “Info” di iOS 17, esclusivamente a partire dalla gamma iPhone 15, mostra quante cicli di carica ha subito la batteria, oltre alla data di produzione e quando, quest’ultima, è stata utilizzata per la prima volta.

Coloro che possiedono telefoni più vecchi hanno a disposizione ancora opzioni di terze parti, quali CoconutBattery per Mac, per ottenere maggiori informazioni sulla batteria ma sarebbe, ovviamente, preferibile averle già integrate nel menù proprietario del proprio smartphone. Inoltre, iOS 17, sembra non rispondere più a determinate shortcut realizzate appositamente per accedere a queste informazioni nelle versioni precedenti di iOS, rendendo ancora più peculiare questa differenziazione, lato software, fra i nuovi, e i vecchi, iPhone.

Breaking News! Starting from the iPhone 15 models, you can now check the production date, initial usage time, and cycle count of the mobile phone battery in [Settings] – [General] – [About This Device]. pic.twitter.com/tHu7LBenDL — Revegnus (@Tech_Reve) September 20, 2023

I nuovi dettagli sulla batteria si possono trovare seguendo il percorso: Impostazioni – Generali – Info, trovando la nuova sezione fra le varie informazioni presenti nell’elenco. Questa nuova sezione dovrebbe, inoltre, proporre delle opzioni pensate per impedire al telefono di caricarsi oltre circa l’80 percento, garantendo un’ulteriore opzione per mantenere alta la salute della batteria.

Uno dei motivi di questi cambiamenti potrebbe essere quello di affrontare le lamentele riguardo alla rapida diminuzione della salute della batteria dell’iPhone 14. Alcuni hanno riportato percentuali scese fino all’80 percento, mostrando un dato che, in tutta onestà, non ci si aspetterebbe dopo poco meno di un anno di vita.

Ora non ci resta altro che aspettare di per poter effettivamente spulciare fra tutte le nuove opzioni inserite, in maniera più silenziosa, in iOS 17 esclusivamente per la gamma iPhone 15.