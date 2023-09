Il mondo degli smartphone è in costante evoluzione, con ogni nuovo modello che promette innovazioni e miglioramenti su tutti i fronti. Tuttavia, con l’ultimo annuncio relativo agli iPhone 15, Apple dimostra ancora una volta come preferisca prendere una strada conservatrice, almeno per quanto riguarda due aspetti fondamentali: la memoria RAM e la capacità della batteria.

L’iPhone è stato a lungo considerato un’icona dell’innovazione tecnologica, ma gli ultimi modelli sembrano essere rimasti indietro rispetto alla concorrenza. Perché Apple non vuole montare batterie e RAM più capienti come i top di gamma Android?

Una delle caratteristiche chiave di qualsiasi smartphone è la quantità di RAM disponibile, poiché questa influenza direttamente la capacità del dispositivo di gestire applicazioni e multitasking in modo fluido. Sorprendentemente, iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono dotati di soli 6GB di RAM (8GB nei modelli Pro), una quantità che ricorda da vicino i dispositivi Android di quattro anni fa.

Per mettere questa cifra in prospettiva, molti smartphone Android di fascia alta rilasciati nel 2023 vantano 8GB, 12GB o addirittura 16GB di RAM. Il Samsung Galaxy S10+, arrivato nel febbraio del 2019, aveva già fino a 12GB di RAM nel modello più capiente.

La scelta di Apple di rimanere a soli 6GB non è avvolta da chissà quale mistero, soprattutto considerando che i loro dispositivi sono noti per la grande ottimizzazione del sistema operativo. Tuttavia, con l’aumento costante delle esigenze delle applicazioni e la richiesta di prestazioni superiori, questo potrebbe limitare notevolmente l’esperienza utente e “castrare” le enormi potenzialità dei chip Apple A16 Bionic dei modelli base e Apple A17 Pro usati nelle varianti più costose.

Si potrebbe poi obiettare dicendo che anche i top di gamma Android non hanno davvero bisogno di tutta quella RAM, ma questo è un discorso per un’altra occasione…

Gli ROG Phone più recenti hanno una batteria da 6000mAh.

Un’altra specifica degli iPhone 15 dal valore inusuale per il 2023 è la capacità della batteria. Le certificazioni di un ente di regolamentazione cinese hanno confermato che i modelli standard e Pro dell’iPhone 15 contengono una batteria leggermente più grande rispetto a quella dei loro predecessori.

L’iPhone 15 monta una cella da 3.349mAh, con una differenza di 70mAh rispetto all’iPhone 14. Allo stesso tempo, l’iPhone 15 Plus guadagna 58mAh e raggiunge una capacità di 4.383mAh. Passando ai modelli di iPhone 15 Pro, il più piccolo ha una capacità di 3.274mAh, rispetto ai 3.200mAh dell’iPhone 14 Pro. L’iPhone 15 Pro Max è quello che ha guadagnato di più, 99 mAh, con una batteria da 4.422mAh rispetto al modello premium dell’anno scorso. Si tratta di un risultato comunque interessante se si considera che questo modello è ora più leggero di prima.

Queste cifre sono lontane da quelle presenti sulle schede tecniche dei top di gamma Android più recenti che hanno quasi tutti dai 5000 ai 6000 mAh. Sulla carta, gli iPhone 15 sembrano destinati a rimanere indietro in questo reparto.

Il confronto diretto, tuttavia, non regge. Apple è famosa per aver sempre ottenuto una durata della batteria discretamente buona dalle celle di batteria che utilizza. La grande sinergia tra hardware e software proprietari, unita all’efficienza energetica di prima classe dei chip prodotti nelle fonderie TSMC, permette all’azienda californiana di raggiungere un’autonomia molto simile a quella dei diretti competitor, anche se questi ultimi utilizzano batterie decisamente più grandi.

Il fatto che tale autonomia sia sufficiente oppure no, comunque, dipende molto dall’utente con cui se ne parla, sia per quanto riguarda gli utenti iPhone che Android.

Gli iPhone 15, se valutati su carta, potrebbero deludere gli utenti che aspettavano miglioramenti significativi in termini di RAM e batteria. La decisione di mantenere 6GB/8GB di RAM e batterie che spaziano tra 3200 e 4400 mAh sembra sorprendente, soprattutto considerando il prezzo elevato di questi prodotti.

Apple ha sempre posto l’enfasi sull’ottimizzazione del software, ma con la concorrenza Android che continua a migliorare e a offrire specifiche tecniche superiori, potrebbe essere il momento per l’azienda di riconsiderare la sua strategia hardware. Gli utenti desiderano fare sempre di più sul proprio smartphone e vogliono una durata della batteria maggiore. Pensate a che risultati otterrebbe Apple se riuscisse a montare delle batterie dalle capacità pari a quelle della concorrenza.

È chiaro che gli iPhone 15 hanno moltissime qualità, ma se Apple vuole rimanere al passo con la concorrenza e soddisfare le aspettative dei suoi fedeli utenti, sarà necessario compiere passi più audaci con l’hardware. Avere delle fotocamere di qualità e una nuova porta di ricarica non cambia l’esperienza utente come avere una RAM più capiente, per mantenere aperte più applicazioni, e un’autonomia maggiore per far sparire l’ansia da batteria scarica.