Mark Gurman, di Bloomberg, ha fornito una serie di anticipazioni molto interessanti sull’evento “Wonderlust” di Apple, rivelando praticamente tutte le principali novità in merito ai prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Secondo quanto dichiarato da Gurman, i futuri iPhone 15 Pro avranno un telaio in titanio, che renderà il dispositivo più resistente e del 10% più leggero. Il telaio presenterà una finitura spazzolata pensata per ridurre la presenza di fastidiose impronte digitali, la quale, però, avrebbe generato alcune complicazioni in merito alla resa dei colori “storici” di iPhone che verranno, quindi, sotituiti con delle varianti molto simili.

I bordi dell’iPhone 15 Pro saranno più lisci e arrotondati, per garantire una migliore presa, mentre entrambi i display daranno una sensazioni di maggiore ampiezza in virtù di bordi ridotti di circa un terzo, rispetto ai modelli attuali.

Una delle novità più interessanti sarà il nuovo processore A17 Bionic, realizzato con un processo di fabbricazione a 3 nanometri, che pur non mostrando un salto prestazionale incredibile rispetto ai modelli attuali, dovrebbe garantire una durata della batteria notevolmente migliorata rispetto agli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, i quali offrono circa 23 e 29 ore di autonomia.

Inoltre, come già si sa da diverso tempo, l’interruttore per attivare la “Modalità Silenzioso” verrà sostituito da un nuovo Pulsante Azione, con funzionalità personalizzabili che consentiranno di eseguire varie azioni, quali silenziare il telefono, attivare la modalità Full Immersion, accendere la torcia e molto altro. Al momento, però, Gurman non ha spiegato in che modo funzionerà questo nuovo pulsante, né come funzionerà la sua configurazione.

Le fotocamere dell’iPhone 15 Pro, e 15 Pro Max, avranno un notevole miglioramento dei sensori, i quali supereranno finalmente i 12 megapixel, cambiando uno dei capisaldi della serie “Pro”. Come da tradizione, lo zoom ottico sarà diversificato fra Pro e Pro Max, con quest’ultimo che avrà una lente periscopica che garantirà uno zoom ottico fino a 6X. Al momento, non è stato scoperto alcun dettaglio aggiuntivo in merito ai rispettivi comparti fotografici, anche se Gruman a confermato i rumor in merito alla fotocamera principale da 48 megapixel attesi su iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Inoltre, Gurman, ha confermato che l’iPhone 15 Pro Max manterrà il nome “Pro Max” e non verrà commercializzato come “Ultra”, come avevano suggerito alcune voci.

Infine, entrambi i modelli, avranno a disposizione un quantitativo di RAM maggiore rispetto ai 6GB dell’attuale serie PRO. Come da consuetudine, però, Apple non dichiara mai apertamente il quantitativo di RAM presente all’interno dei suoi smartphone e tablet, quindi anche Gruman non è attualmente al corrente di quanto sarà incrementato questo aspetto, anche se alcune voci di corridoio sostengono che entrambi gli smartphone avranno a disposizione 8GB di RAM.

Una caratteristica comune a entrambi i modelli sarà l’introduzione del chip U2 a banda ultra larga, una significativa evoluzione rispetto al chip U1 del 2019. Questo chip migliorerà le capacità di localizzazione, rendendo possibile il tracciamento preciso di persone, e dispositivi, tramite l’app “Dov’è”. Inoltre, tutti gli iPhone avranno una ricarica wireless più veloce e un design che punta a una riparabilità semplificata.

Infine, Gurman ha confermato i precedenti rumor in merito all’Isola dinamica e al chip A16 Bionic attesi su iPhone 15 e iPhone 15 Plus ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle colorazioni con le quali, entrambe le linee di iPhone 15, si presenteranno sul mercato.

A questo punto, però, rimane davvero ben poco da scoprire durante l’evento “Wonderlust” previsto per il prossimo 12 settembre.