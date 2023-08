Apple ha annunciato un evento il prossimo 12 settembre e siamo tutti sicuri che in quell’occasione saranno presentati i nuovi iPhone. Non siamo sicuri tuttavia che i modelli base, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, avranno uno schermo accettabile.

Sì perché pare proprio che Apple continuerà a usare uno schermo da 60 Hz. Da una parte è del tutto normale che i modelli base abbiano delle specifiche inferiori rispetto ai Pro, e di base non c’è nulla di male. Però la mancanza di uno schermo a 90 Hz sembra proprio una cosa esagerata.

Oppure no, perché a giudicare dalle conversazioni online (questa per esempio) c’è una chiara divisione tra chi trova questa lacuna oltraggiosa, e chi invece ritiene tutto sommato che non ci sia nulla per cui scandalizzarsi.

In linea teorica, il problema è che ormai anche gli smartphone da 300-400 euro hanno uno schermo OLED da 90 Hz, e dunque non si capisce perché non dovrebbe averlo un iPhone che ne costa 1.200. Certo, si può sempre rispondere che non è il top di gamma, ma appunto non siamo parlando di una specifica da top di gamma – quella sarebbe lo schermo a 120 Hz. .

NOTHING justifies the 60hz display on the upcoming iPhone 15 | 15+ pic.twitter.com/2JYwYzEXPx — Anthony (@TheGalox_) August 27, 2023

I commenti indignati tuttavia si alternato a frasi come “non è un’opinione popolare ma io sono perfettamente a mio agio con i 60 Hz”, oppure come “chi se ne frega, è un telefono, sono a 60 Hz fino a questa generazione e va bene”.

Il 90% delle persone non sa nemmeno cosa significa 90Hz

Alla gente non interessa, è molto semplice

Non interessa a chi compra un iPhone “non pro”

Non noto la differenza e lo metterei a 60 Hz [..] per risparmiare batteria

E così via, ci sono centinaia di commenti di questo genere, a suggerire chiaramente che al pubblico la questione non interessa. E ciò è vero probabilmente anche per altre specifiche, come il processore o la qualità della fotocamera.

Sicuramente noi appassionati di tecnologia vediamo le cose in modo diverso, e chi tra noi sceglie un iPhone probabilmente tenterà di prendere un modello Pro se se lo può permettere. In effetti, per certi consumatori sarà preferibile un iPhone 14 Pro piuttosto che un iPhone 15 base.

Bisognerà farsene una ragione e accettare il fatto che tutto sommato va bene anche mettere uno schermo da 90 Hz su un telefono come iPhone 15.

Forse dovremmo semplicemente smetterla di prendercela per queste cose? Forse dovremmo …

Sicuramente però pesa il fatto che molti utenti iPhone, chi non ha usato un modello Pro recente, semplicemente non sanno cosa significhi. Secondo me se provassero a usare Instagram su uno schermo a 90 Hz, poi farebbero fatica a tornare indietro.