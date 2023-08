Nemmeno il tempo di metabolizzare il rumor in merito alla data di presentazione della nuova gamma di iPhone 15, che ecco arrivare un’altra indiscrezione in merito ai colori della colorazione Pro. Apparentemente, una delle novità che iPhone 15 Pro porterà con sé, sarà un corpo in titanio, il quale, oltre a far levitare leggermente il costo dei nuovi smartphone di Apple, dovrebbe rendere i dispositivi più leggeri e resistenti.

Questo nuovo materiale, però, ha presentato alcuni problemi in quel di Cupertino in termini di colorazione, in quanto i tre colori base, che da oramai una decade rappresentano la linea top di gamma degli smartphone Apple, pare non abbiano restituito i risultati sperati, obbligando l’azienda a cambiare la loro storica line-up di colori.

Per quanto riguarda lo space gray, pare che Apple lo abbia modificato in una variante leggermente più scura, il cui nome però non dovrebbe cambiare rispetto al passato. La variante argento risulterà sempre disponibile ma pare presenterà una tonalità più tendente al grigio, rispetto al color acciaio, o argento appunto, che da sempre viene apprezzato dagli acquirenti di iPhone.

Il tanto chiacchierato colore Rosso, che sarebbe dovuto essere la variante cromatica inedita per la linea di iPhone 15 Pro, pare sia stata accantonato (seppur questa risulti l’indiscrezione meno certa) per via di una tinta troppo scura, e tendente al Magenta/Bordeaux, che mal si sposava con il design del nuovo smartphone di Apple. Al suo posto (ma ripetiamo che qua i rumor si contraddicono sostenendo che entrambe le colorazioni vedranno la luce) pare che l’azienda abbia virato per una variante blu scuro, molto simile all’attuale midnight presente sia sugli iPhone 14, che sugli iPad che sui nuovi Macbook Air.

Il colore oro, invece, sembra sia stato rimosso completamente proprio per in virtù di come il titanio reagisce a suddetta colorazione, restituendo uno chassis troppo scuro, ed eccessivamente tendente al beige, per risultare convincente agli occhi dell’azienda. Al suo posto, pare che Apple abbia optato per una colorazione titanio, ovvero lasciando al naturale lo chassis del suo nuovo smartphone.

Un cambiamento abbastanza importante per lo meno per i fan di Apple, che potrebbe scontentare gli afficionados di quella che, fin dal suo esordio, si è rivelata una delle colorazioni più chiacchierate, e acquistate, di iPhone.

Ora non resta altro da fare che attendere l’evento ufficiale per comprendere se, effettivamente, rosso e oro siano stati depennati dalle colorazioni disponibili per iPhone Pro (o ultra come vorrebbero alcune indiscrezioni) e scoprire se il nuovo smartphone sarà realmente disponibile esclusivamente in Space Gray, Silver, Titanium e Midnight.