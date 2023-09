Sam Kohl di AppleTrack ci ha offerto i primi test di caduta degli iPhone 15 Pro disponibili su YouTube. Dai suoi video sembra che i nuovi bordi arrotondati in titanio non siano migliori, in termini di resistenza ai test di caduta, rispetto al design straordinariamente resistente dell’iPhone 14 Pro.

Mentre la fascia piatta in acciaio inossidabile del 14 Pro avrebbe assorbito gran parte dell’impatto, i lati arrotondati in titanio dell’iPhone 15 Pro sembrano invece far sì che l’impatto si propaghi nel vetro anteriore e posteriore, causando crepe a ragnatela molto più rapidamente che in passato.

Prima di approfondire, però, è doveroso farvi notare che i test di caduta sono, notoriamente, poco scientifici. È necessario, innanzitutto, che molte persone diverse ripetano i risultati di questi test per avere un quadro chiaro delle prestazioni dell’iPhone 15 Pro, così come le casistiche prese in esempio, risultano sempre poco naturali in quanto, anche nei test di “caduta ad altezza tasca” il movimento iniziale è artificialmente riprodotto.

Tornando ai test di AppleTrack, confrontando direttamente i bordi in titanio e in acciaio inossidabile, la fascia in acciaio inossidabile del 14 Pro sembra essere più rapida nel mostrare ammaccature e graffi. Tuttavia, l’integrità strutturale di quest’ultima, aiuta il telefono a resistere meglio nel complesso.

Oltre al passaggio da un bordo dritto a uno leggermente arrotondato, un altro fattore che definisce questi risultati risiede nelle proprietà dell’acciaio inossidabile, le quali gli permettono di agire come un assorbitore d’urto in molte situazioni, flettendosi sotto sforzo. Il titanio, al contrario, è relativamente rigido, il che significa che qualsiasi impatto che si verifichi viene disperso in altre aree del dispositivo.

Nei test di caduta, mentre il display del 14 Pro rimaneva in condizioni quasi perfette fino alla fine, il vetro del 15 Pro ha cominciato a frantumarsi nella metà del tempo, con crepe a ragnatela che apparivano prima negli angoli del dispositivo. Gli impatti successivi, ovviamente, hanno causato danni sempre più gravi al vetro del 15 Pro, sia sul retro che sul fronte.

Alla fine, la metà inferiore del display dell’iPhone 15 Pro ha smesso del tutto di funzionare (mostrando solo pixel bianchi) e il modulo della fotocamera posteriore si è completamente staccato dal telaio.

Anche se l’iPhone 15 Pro potrebbe non essere resistente alle crepe come il 14 Pro, si è comunque comportato molto bene. Sono stati necessari diversi urti sul cemento per indurre la rottura della copertura in vetro frontale Ceramic Shield, necessitando un tempo maggiore, oltre che a numerosi urti addizionali, affinché il vetro del display si rompesse visibilmente.