Con il recente lancio della linea iPhone 15, Apple ha introdotto una nuova caratteristica molto attesa: la porta USB Tipo-C. Questa novità ha aperto la porta a una serie di nuove possibilità di connessione, consentendo agli utenti di utilizzare cavi USB-C, power bank USB-C e molto altro. Tuttavia, si è scoperto che alcune power bank USB Tipo-C non funzionano correttamente con gli iPhone 15, causando problemi di ricarica.

Segnalazioni su Reddit e nei forum di MacRumors hanno evidenziato che non tutte le power bank USB-C esistenti possono essere utilizzate con i modelli iPhone 15, e ciò potrebbe essere dovuto alla funzione di ricarica inversa degli iPhone. In alcuni casi, gli iPhone 15 potrebbe non caricarsi affatto oppure potrebbe invece caricare la power bank stessa.

La gamma di power bank interessate è varia e, a causa del gran numero di modelli presenti sul mercato, è impossibile elencare quelli che non sono funzionali. Uno dei modelli che sembra avere problemi è l’Anker PowerCore Slim 10K PD, sicuramente uno dei migliori power bank in circolazione. Un cliente che ha contattato il supporto Anker ha scoperto che l’unico modo per far funzionare la power bank con gli ultimi iPhone è utilizzare la porta USB-A.

“A quanto pare, a causa della funzione di ricarica inversa dell’iPhone 15, la ricarica della porta USB C di Anker PowerCore Slim 10k PD sarà influenzata, e al momento non esiste una soluzione. L’unico modo per ricaricare l’iPhone è utilizzare la porta USB A. Anker effettuerà ulteriori test su tutti i nostri power bank per verificare se questo è il problema di alcuni power bank e cercherà di trovare una soluzione” ha dichiarato l’azienda.

È importante notare che gli iPhone 15 sono in grado di caricare dispositivi come Apple Watch, AirPods o altri iPhone attraverso la porta USB-C. È possibile che questa funzionalità sia ciò che influisce su alcune power bank. La maggior parte delle power bank USB-C con funzionalità di Power Delivery sembrano funzionare come previsto. Tuttavia, gli utenti di iPhone 15 dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcune power bank potrebbero non essere compatibili.

Se possedete un iPhone 15 e desiderate utilizzare una power bank USB-C per la ricarica, è importante fare ricerche approfondite e, se possibile, verificare la compatibilità con il vostro dispositivo prima dell’acquisto. Mentre la maggior parte delle power bank sembra funzionare correttamente, esistono alcune eccezioni. Mantenere un’occhio vigile su queste considerazioni può aiutarti a evitare inconvenienti e assicurarti di avere sempre il vostro iPhone pronto all’uso.