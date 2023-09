I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono finalmente arrivati nelle mani dei primi acquirenti che avevano effettuato il pre-ordine in anticipo. Alcuni utenti, però, hanno riscontrato tre, principali, problemi iniziali, legati ai nuovi dispositivi Apple.

Il primo problema riguarda un bug di configurazione che causa il blocco dell’iPhone 15 quando si cerca di trasferire direttamente dati da un vecchio iPhone al nuovo. Apple ha rapidamente rilasciato due piccoli aggiornamenti del firmware, iOS 17.0.1 e iOS 17.0.2, per risolvere questo problema e ora, sembra, che tutto sia stato risolto. Gli utenti sono stati invitati ad assicurarsi che i loro vecchi iPhone siano aggiornati all’ultimo firmware per evitare il problema.

Il secondo problema riguarda l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, i quali sembrano soggetti a impronte digitali sul nuovo rivestimento in titanio. Apple ha risposto a questa problematica sottolineando che l’olio della pelle potrebbe temporaneamente alterare il colore della banda esterna, suggerendo l’uso di un panno morbido, e leggermente umido, per ripristinare il colore originale del rivestimento.

Il terzo problema è legato alla qualità di fabbricazione. Sebbene sia basato principalmente su prove specifiche, sono emerse segnalazioni di iPhone 15 Pro e Pro Max con difetti di produzione. Questi difetti includono il display non allineato con i bordi del telefono, polvere nella lente della fotocamera teleobiettivo e danni estetici.

Nonostante non ci siano prove che questi problemi siano diffusi, Apple è stata già contattata per un commento ufficiale. Resta comunque ovvio che problemi del genere siano coperti da garanzia, risultando per lo più tediosi in quanto richiedono di far sostituire il proprio smartphone.

In generale, il lancio di nuovi iPhone è spesso accompagnato da piccoli problemi iniziali ma la maggior parte di essi, in questo caso, sembra essere di piccola entità. Nonostante questi inconvenienti, i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono stati ben accolti per il loro nuovo rivestimento in titanio, che li rende più leggeri e piacevoli da tenere in mano rispetto ai modelli precedenti. Pertanto, se state valutando l’acquisto di uno di questi dispositivi, tenete comunque a mente questi “difetti” iniziali, seppur non sembrano costituire un problema reale.