Apple non è intenzionata a lasciare Samsung sul podio dei cameraphone per molto tempo ancora e si prepara ad introdurre una grande novità nel nuovo iPhone 15 Ultra, il futuro top di gamma della serie iPhone che dovrebbe sostituire i Pro Max. Tuttavia, la partita si giocherà tra il prossimo smartphone Apple e quello che sarà il futuro Galaxy S24 Ultra.

Secondo il post Twitter di Revegnus, Apple avrebbe in cantiere una fotocamera dotata di un solo sensore in grado di cambiare lo zoom, a differenza dei due sensori del Galaxy S23 Ultra che passano da uno zoom 3x a uno 10x.

Lo zoom ottico variabile è dunque il terreno su cui i principali attori del settore si stanno muovendo e proprio qui entra in gioco il confronto con il prossimo Galaxy S, che si doterà anch’esso di tale tecnologia.

Non solo zoom

Ma le sorprese che Apple ha in serbo per il mercato non finiscono qui. Le migliorie apportate allo zoom saranno accompagnate da un incremento nelle capacità di elaborazione dell’immagine, probabilmente aprendo le porte all’introduzione di qualche nuovo effetto, per non parlare della qualità degli scatti notturni.

Le prestazioni giocheranno un ruolo fondamentale in ciò che il comparto grafico è in grado di offrire e, stando alle indiscrezioni riportate finora, iPhone 15 Ultra dovrebbe trarre maggior vantaggio dall’hardware che monta aggirando alcune limitazioni software che freneranno invece il modello 15 Pro.

Le limitazioni allo sfruttamento hardware sono talvolta rese necessarie dal pericolo di surriscaldamento, il che suggerisce, dato che 15 Ultra sarà più libero di girare a piena potenza, un nuovo o migliorato sistema di raffreddamento.