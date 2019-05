iPhone 2019: in arrivo il supporto Dual Bluetooth audio?

Secondo il blog giapponese Macotakara, alcuni iPhone 2019 avranno il supporto Dual Bluetooth che permetterà agli utenti di trasmettere l’audio a due dispositivi (cuffie o casse) in contemporanea.

La prossima generazione di iPhone avrà il supporto Dual Bluetooth che permette agli utenti di trasmettere l’audio a due dispositivi (cuffie o casse) in contemporanea. Ne è convinto il sito Macotakara, da sempre vicino alle vicende di Cupertino. Apple starebbe, infatti, lavorando per portare questa funzionalità su alcuni modelli di iPhone 2019.

La fonte afferma che la funzione sarà simile a quella vista su alcuni dispositivi Android che permette all’utente di riprodurre audio dallo smartphone a due dispositivi Bluetooth collegati. Tutto ciò è possibile grazie al Bluetooth 5.0 già presente a partire da iPhone 8. Questo vuol dire che l’azienda di Cupertino potrebbe decidere di introdurre la nuova funzione anche sui dispositivi più vecchi con l’aggiornamento a iOS 13 a patto, ovviamente, che non richieda un particolare sistema di antenne per funzionare.

Credit: OnLeaks

Al momento, l’unica possibilità di connessione multipla permette – per esempio – di connettere lo smartphone alle AirPods e Apple Watch contemporaneamente, ma non consente la connessione simultanea a due dispostivi audio. Infatti, la novità sarebbe proprio la doppia connessione audio. In pratica, la stessa traccia musicale potrebbe essere riprodotta in contemporanea su due paia di AirPods.

Apple dovrebbe presentare la nuova generazione di iPhone il prossimo settembre e le indiscrezioni sono cominciate a fuoriuscire già da un po’. L’azienda di Cupertino dovrebbe, infatti, riproporre tre diversi iPhone equipaggiati con il SoC A13 Bionic. A far discutere c’è la scelta stilistica del comparto fotografico posteriore i cui sensori dovrebbero essere incastonati all’interno di un quadrato. Apple potrebbe mantenere la porta Lightning e fornire in confezione un caricatore rapido da 18W e un adattatore USB Type-C.

Manca ancora molto prima dell’arrivo dei nuovi iPhone 2019, mentre scopriremo ben presto le novità software di iOS 13 quando Apple darà il via alla WWDC 2019 il prossimo 3 giugno.