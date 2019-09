iPhone 2020: Apple dirà addio al notch?

La prossima generazione di iPhone potrebbe dire addio al notch. La tacca, nata con iPhone X, che ospita tutti i sensori responsabili dell’avanzato sistema Face ID di Apple potrebbe sparire nel 2020, secondo quanto riportato dal leaker Ben Geskin. La società di Cupertino avrebbe in mente di presentare almeno un iPhone con display da 6,7 pollici privo di notch e con i sensori TrueDepth alloggiati nella cornice superiore, in stile iPad Pro 2018.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un iPhone con display da 6,7 pollici. Il noto analista Ming-Chi Kuo – fonte affidabile quando si parla delle vicende di Cupertino – aveva già fatto dichiarato che nel 2020 Apple prevede di rilasciare tre modelli, tra cui appunto uno con una diagonale di 6,7 pollici. L’analista, inoltre, ha aggiunto di recente che ci saranno variazioni dal punto di vista del design.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019