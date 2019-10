iPhone 5: l’aggiornamento ad iOS 10.3.4 è necessario per continuare a utilizzare lo smartphone

A causa di problemi legati al GPS, l'aggiornamento in questione risulta fondamentale per poter continuare a utilizzare iPhone 5 nella sua interezza.

Apple ha appena invitato i possessori di iPhone 5 ad aggiornare il dispositivo, ottenendo iOS 10.3.4. Solo così facendo sarà possibile continuare a utilizzare tutti gli strumenti disponibili. Coloro i quali non effettueranno l’update entro il prossimo 3 novembre non avranno più accesso ad App Store, iCloud, Mail, Safari e a molte altre app che richiedono il collegamento a internet.

iOS 10.3.4 è stato rilasciato lo scorso luglio anche in alcuni iPhone e iPad oramai obsoleti. Questo aggiornamento dovrebbe scongiurare i problemi di roll-over GPS che, altrimenti, potrebbero interessare iPhone 5, smartphone commercializzato fino al settembre del 2013. Proprio durante le scorse ore, infatti, tutti i consumatori che utilizzano ancora iPhone 5 si sono trovati davanti a un messaggio pop-up in cui viene chiesto loro di effettuare l’aggiornamento entro il 3 novembre 2019.

Chi non effettuerà questa operazione in tempo non potrà più sfruttare al meglio il dispositivo firmato Apple. Molte applicazioni che richiedono la connessione a internet, tra cui anche App Store e Safari, non saranno più disponibili e il ripristino sarà possibile solo tramite un computer. Lo stesso discorso è valido anche per iPad di quarta generazione.

I possessori di iPhone 4s, iPad mini (prima generazione), iPad 2 e iPad 3 saranno invece costretti ad aggiornare il dispositivo ad iOS 9.3.6. Tutte le altre informazioni sono disponibili nel documento di supporto, pubblicato da Apple proprio poche ore fa.