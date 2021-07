iPhone 5G: il prossimo sarà il più economico di sempre

Più di una volta abbiamo parlato del prossimo iPhone SE 3, accostandogli una possibile scheda tecnica e dettagli circa la sua linea estetica. Man mano che passano i mesi però, si aggiungono sempre nuove informazioni che ci delineano un quadro sempre più preciso.

Ora infatti è praticamente certo che il prossimo iPhone SE di terza generazione verrà rilasciato entro il primo semestre 2022, esattamente a due anni dall’uscita della precedente generazione.

Anche DigiTimes si accoda a ciò che ha affermato il famoso analista Kuo nel mese di giugno relativamente alla data di lancio. In più però, l’analisi conferma che iPhone SE 3 sarà basato sul chip A14 Bionic (quello attuale degli iPhone 12) e sarà compatibile con le reti 5G. Questo ultima caratteristica lo farà diventare molto probabilmente il device Apple dotato di tecnologia 5G più economico.

L’iPhone SE 3 in arrivo nel 2022 non seguirà il design dei suoi fratelli maggiori ma sarà probabilmente l’ultimo ad essere ancora basato sulla vecchia estetica. Ergo, potrebbero esserci le solite cornici ingenti e il Touch ID. Quest’ultimo potrebbe cambiare la sua posizione e dalla parte frontale passare sul profilo destro. Per il display i rumors suggeriscono una dimensione tra i 4,7 pollici e i 5,2 pollici e dalla tecnologia LCD si passerà a quella Oled.

Tornando alle parole di Kuo, è convinto che sarà iPhone SE 4 ad essere basato sul nuovo design con il notch andando ad assomigliare come dimensioni ad iPhone X anche per quanto concerne le dimensioni. Invece l’estetica posteriore, in particolare quella legata alle fotocamere, sarà ripresa da iPhone 11.

Ma ora è troppo presto per approfondire in quanto, se il lasso di tempo tra i lanci rimarrà tale, se ne parlerà per il 2024.