iPhone 9 Plus: spuntano indizi nel codice iOS 14

Nei mesi scorsi ci siamo occupati in diverse occasioni di un possibile iPhone 9 o iPhone SE 2 atteso tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Ora, in seguito all’esplosione dell’epidemia Coronavirus, non sappiamo se Apple farà ugualmente degli annunci nelle prossime settimane o se tutto è stato rimandato. Il colosso di Cupertino non si è mai espresso in tal senso. Nelle scorse ore, sono emersi nuovi dettagli. Secondo quanto riferito da 9to5Mac, la società sarebbe al lavoro anche su un secondo dispositivo: iPhone 9 Plus.

Secondo la fonte, gli indizi provengono direttamente dal codice di iOS 14 (futura versione del sistema operativo che Apple dovrebbe annunciare durante la WWDC 2020 di giugno che si terrà esclusivamente online). Cerchiamo di fare il punto della situazione e ricostruire la possibile scheda tecnica di quelli che dovrebbero essere le proposte “economiche” di casa Apple.

iPhone 8

iPhone 9 e iPhone 9 Plus sarebbero equipaggiati con il processore A13 Bionic, lo stesso che troviamo sull’attuale generazione di iPhone 11. Come già anticipato dalle indiscrezioni precedenti, i nuovi smartphone dovrebbero essere caratterizzati da dimensioni compatte e riprendere il design di iPhone 8 e iPhone 8 Plus.

Nello specifico, avremmo un display da 4,7 pollici per il modello base e un pannello da 5,5 pollici per la variante Plus con tanto di pulsante Home con Tapctic Engine. Come sistema di autenticazione biometrica, farebbe il suo ritorno il TouchID sostituendo il FaceID che ritroviamo sulle recenti generazioni di iPhone. NFC presente.

È bene sottolineare che non si tratta di informazioni ufficiali e che devono essere con le dovute cautele. Con il periodo particolare che stiamo vivendo, diventa ancor più difficile capire quali saranno i piani di Apple. Non ci resta che attendere e vedere se iPhone 9 e iPhone 9 Plus faranno il loro debutto nelle prossime settimane.