Apple potrebbe lanciare iPhone 9 il prossimo 15 aprile

Apple potrebbe svelare iPhone 9/SE 2 il prossimo 15 aprile. Il secondo modello di melafonino economico, le cui vendite inizierebbero pochi giorni dopo, potrebbe essere vicino.

Il leaker Jon Prosser ha infatti dichiarato che poche ore fa i dirigenti Apple si sono riuniti e starebbero decidendo come muoversi per quanto riguarda il lancio di questo nuovo smartphone. Precedenti indiscrezioni facevano intendere che questo device sarebbe potuto arrivare il 31 marzo, ma non è stato così.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020