Pensare di comprare prodotti Apple al miglior prezzo rappresenta un esercizio non dei più semplici. Se poi come abbiamo visto soltanto pochi mesi fa con il lancio della nuova famiglia Apple iPhone 14 i listini hanno visto un ritocco importante verso l’alto rispetto al passato, sperare di poter portare a casa un prodotto della casa Californiana a condizioni economiche favorevoli rappresenta un’impresa sempre più ardua.

Grazie però alle promozioni che solitamente la fanno da padrona verso la fine dell’anno, con il Black Friday a rappresentare una delle occasioni più succulente per gli utenti, pensare di poter risparmiare qualcosa anche sui prodotti Apple diventa più semplice, almeno se si considera di valutare prodotti già presenti sul mercato e non le ultimissime novità.

iPhone SE 2022

Apple iPhone SE di ultima generazione per esempio rappresenta già a oggi il punto d’ingresso più economico nel mercato iPhone, con un prezzo indicativo attorno alle 500 euro, ben al di sotto di qualsiasi altra proposta del produttore Californiano. Dotato di un sapiente mix di caratteristiche tecniche in un design ormai celebre seppur superato dalle nuove mode, questo particolare modello di smartphone si propone sul mercato come prodotto entry nell’ecosistema iOS.

Ideale per i nostalgici del tasto home fisico che però necessitano di potenza alla pari delle ultime proposte del brand, iPhone SE potrebbe rappresentare per tanti l’opportunità per effettuare un upgrade dai precedenti modelli senza dover vedere snaturata la propria esperienza utente così come rappresentare il giusto device per provare per la prima volta l’ecosistema Apple senza dover partire con un investimento troppo elevato.

iPhone 13

Volendo entrare appieno invece nei modelli di nuova concezione, ecco come la famiglia iPhone 13 acquisisce un ruolo di rilievo in questo fine 2022. Se non siete infatti fra i fanatici delle ultimissime novità a ogni costo e sapete “accontentarvi” delle proposte di scorsa generazione, ecco come anche il portafoglio prodotti “recenti” Apple diventa di colpo più appetibile, oltre che rappresentare per alcuni una proposta unica, come nel caso dei modelli Mini ormai non più presenti nell’ultima generazione di iPhone.

iPhone 13 mini è infatti un device al momento unico nel suo genere (se escludiamo dai ragionamenti il suo predecessore iPhone 12 Mini), dedicato a tutti coloro di voi attenti alla portabilità massima del proprio terminale mobile, senza dover sacrificare nulla in termini di potenza e prestazioni. Con lo stesso cuore e la stessa base hardware non solo di iPhone 13 ma anche di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, iPhone 13 Mini rappresenta il flaghsip compatto per eccellenza, con potenzialità multimediali da top di gamma e prestazioni ancora a oggi ai vertici assoluti della categoria.

Qualità costruttiva senza possibilità di appunti e supporto software senza pari all’interno del panorama smartphone attuale (il grandissimo lavoro di Apple nel tenere aggiornati i propri terminali per tantissimi anni permette all’utente di poter scegliere anche fra le proposte più “datate” del brand sapendo di non dover rinunciare a praticamente nulla in merito a funzioni software e supporto nel tempo) completano poi il quadro di questo iPhone dalle dimensioni compatte, che non essendo stato aggiornato a livello hardware da un nuovo modello e non rientrando più nei piani commerciali dell’azienda potrà essere protagonista di forti sconti per il fine 2022.

Se le dimensioni compatte non fossero il vostro motore a spingervi alla ricerca di un dispositivo Apple, ecco come anche iPhone 13 saprà rappresentare una ghiotta opportunità di risparmio in questa parte finale di anno. Confermando infatti quanto di buono detto a livello estetico e funzionale per la variante Mini (iPhone 13 è di fatto in scala maggiorata lo stesso identico terminale), la competizione con la nuova line up iPhone 14 farà si che lo scorso top di gamma 2021 subirà inevitabili e ulteriori cali di prezzo.

Con un listino attuale infatti di circa 800 euro per la variante base da 128GB di memoria, iPhone 13 rappresenta già da ora un’opzione di risparmio interessante per coloro di voi che non vogliono spendere oltre 1000 euro per il recentissimo iPhone 14, decidendo accettare lievi limitazioni ma senza rinunciare a una esperienza utente di primo livello (basti pensare che il processore a muovere iPhone 14 è lo stesso di iPhone 13!)

A livello di design poi iPhone 13 non ha assolutamente subito in maniera negativa il compimento del suo primo anniversario di vita, con un linguaggio estetico non solo al passo coi tempi ma di fatto identico al suo successore.

Sia iPhone 13 quindi che la sua variante Mini rappresentano a oggi ancora non solo dei terminali più che validi ma delle interessanti opzioni per risparmiare ed entrare nel mondo iOS, così come sono assolutamente validi per coloro che desiderano effettuare un upgrade da iPhone più vecchiotti, senza dover vedere la propria esperienza utente sacrificata rispetto alle novità 2022 appena giunte sul mercato.

iPhone 14

Se il richiamo invece delle ultime novità dovesse proprio risultare così impossibile da tenere a bada, i nuovi modelli Pro della famiglia iPhone 14 potrebbero vedere la loro prima (seppur minima) riduzione di prezzo proprio in concomitanza con il Black Friday 2022.

Con un listino nettamente più elevato e che prevede cifre ben al di sopra dei 1000 euro (per la variante Pro Max si superano addirittura i 1500 euro), poter vedere un primo calo di prezzo potrebbe permettere a più utenti di avvicinarsi a quelli che sono definiti al momento non solo ovviamente come i migliori iPhone sul mercato ma anche fra i miglior prodotti in assoluto acquistabili sul mercato.

Display più luminosi e dotati di reattività maggiori, oltre che con supporto alla nuova “isola dinamica“, uniti a fotocamere ancora più evolute rappresentano le due frecce più valide dei modelli Pro rispetto alle varianti base, con in aggiunta per di più l’esclusiva del novo processore Apple A16 Bionic per prestazioni senza pari nel segmento smartphone.

