iPhone, cosa manca di più agli utenti?

Secondo un sondaggio, la funzionalità di cui hanno più nostalgia gli utenti iPhone è il sensore delle impronte digitali Touch ID e, gli stessi utenti, vorrebbero vederlo equipaggiata sul prossimo iPhone 13.

Non è ormai segreto che, anche causa pandemia, chi è proprietario di iPhone vorrebbe avere a disposizione la doppia opzione di riconoscimento biometrico. Un po’ come avviene nella maggior parte dei telefoni Android che posseggono sensore delle impronte digitali e riconoscimento facciale bidimensionale.

Per altro non è stato difficile scorgere nei mesi antecedenti parecchi utenti iPhone che, ogni qual volta dovevano sbloccare lo smartphone, abbassavano per un momento la mascherina. Questo problema, molte volte, portava a lasciar perdere il Face ID e all’immettere direttamente il proprio codice di sblocco.

Di recente Apple ci ha messo una pezza, aiutando l’identificazione del proprietario attraverso l’autenticazione con Apple Watch. Il punto è che non tutti gli utenti posseggono un Apple Watch e ancora, se no lo si avesse al polso, l’operazione non andrebbe comunque a buon fine.

Tornando al sondaggio, oltre all’incoronare come sogno nel cassetto il Touch ID per il prossimo iPhone 13, ci sono altri risultati interessanti:

Touch ID – 32,68% iPhone 13 ad prezzo più basso – 20,84% Jack per cuffie da 3,5 mm – 13,56% 3D Touch – 9% Accessori nella scatola – 8,26% Costruzione in alluminio – 5,55% Fotocamera al livello della scocca – 3,95% Un solo modello di iPhone all’anno – 3,7% Un iPhone più sinuoso – 2,47%

Abbiamo già parlato della possibilità che Apple stia effettivamente pensando di riportare il Touch ID su iPhone, fermo restando che dall’avvento di iPhone X ha sempre asserito che il Face ID fosse il futuro dell’autenticazione biometrica. Ma gli scenari sono cambiati e, se così sarà, l’azienda sarà abbondantemente perdonata per causa di forza maggiore.