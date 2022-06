Se vi capitasse di perdere il vostro prezioso iPhone in un fiume, pensereste mai di essere in grado di recuperarlo dopo addirittura 10 mesi?

No? Probabilmente è la stessa cosa che ha pensato Owain Davies, lo sfortunato protagonista di questa storia fortunatamente conclusasi con un lieto fine.

Stando a quanto condiviso dalla BBC, il cittadino britannico Owain Davies ha perso il proprio iPhone nel fiume Wye, vicino Cinderford nel Gloucestershire, durante l’agosto dello scorso anno. Lo smartphone sarebbe caduto nel fiume durante un’escursione in canoa organizzata per un addio al celibato.

“Ero in una canoa per due persone e il mio compagno probabilmente non avrebbe dovuto alzarsi, ed è inutile dire che siamo caduti“, ha riferito Davies alla BBC. “Il telefono era nella mia tasca posteriore e non appena è finito in acqua mi sono reso conto che era sparito“.

Nonostante una prima ricerca, non c’è stato nulla da fare per il povero Owain che ha dovuto arrendersi al fatto di non rivedere più il proprio compagno di molte avventure, all’interno del quale erano salvati foto e video assieme ad altri dati personali.

Solamente 10 mesi più tardi, a giugno 2022, Miguel Pacheco di Drybook nel Gloucestershire ha trovato il dispositivo perduto nel fiume, mentre anche lui stava navigando il corso d’acqua in canoa.

Pacheco ha affermato di aver pensato che gli sforzi non sarebbero serviti a nulla perché l’iPhone era “zuppo d’acqua“. Ha comunque deciso di asciugarlo e provare a riaccenderlo perché sapeva che avrebbe potuto contenere immagini importanti per il proprietario. “So che se avessi perso il mio telefono, avendo molte foto dei miei figli, le rivorrei indietro“, ha detto.

L’uomo ha asciugato il dispositivo con un compressore d’aria prima di metterlo ad asciugare in un armadio. Quando l’ha messo in carica, la mattina seguente, sullo sfondo è apparsa l’immagine di un uomo e di una donna, oltre alla data del 13 agosto, giorno in cui il dispositivo era caduto in acqua. “Non potevo crederci“, ha affermato soddisfatto Pacheco.

Pacheco ha pubblicato le immagini su Facebook, le quali sono state condivise più di 4000 volte. Alcuni amici di Davies e della sua fidanzata Fiona Gardner li hanno riconosciuti nella foto e lo hanno contattato. L’iPhone ancora funzionante è stato restituito al proprietario.

Davies si è congratulato con Pacheco dicendo: “La mia reazione naturale sarebbe stata quella di consegnarlo al pub più vicino. Non avrei usato il mio compressore d’aria per asciugarlo“.

