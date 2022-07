I chip top di gamma potrebbero essere implementati solo sugli iPhone di fascia alta. Ad affermarlo è il noto analista del settore Ming-Chi Kuo, che nel suo ultimo post su Medium parla dell’ultimo processore A16 come di un'”esclusiva” di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. In questo modo, Apple riuscirebbe a ottenere un incremento delle spedizioni dei modelli Pro pari a circa il 10-15%.

Stando sempre alle sue previsioni, gli utenti saranno più orientati a scegliere uno dei due iPhone più costosi per avere prestazioni migliori, e così il prezzo di vendita degli iPhone potrebbe lievitare ulteriormente.

In realtà, le differenze tra gli iPhone “base” e gli iPhone “top” saranno significative anche dal punto di vista del design. Vari rumor suggeriscono che il notch andrà via solo dai modelli Pro (rimarrà invece su iPhone 14 e iPhone 14 Plus), e anche la fotocamera presenterà delle importanti migliorie riservate agli iPhone più costosi.

Ovviamente, ciò dovrebbe valere non solo per la prossima generazione di iPhone – la numero 14 –, ma per tutte quelle che verranno (salvo cambi di programma). Fino ad ora, Apple aveva sempre deciso di implementare il suo chip più recente su tutti i modelli della gamma, senza escludere nemmeno il modello SE.

L’analisi di Kuo suggerisce che circa il 55-60% delle vendite totali della nuova serie deriverà dagli iPhone 14 Pro/Pro Max, contro il 40-50% fatto registrare dai modelli Pro usciti in passato.

Il “lato positivo” è che l’offerta di Apple sarà più differenziata, e di conseguenza il cliente avrà più motivi per scegliere un Pro piuttosto che un “base”. Le differenze in termini di prestazioni, design e qualità delle foto dovrebbero essere notevoli, dunque l’utente potrà capire più facilmente qual è l’iPhone più adatto alle sue esigenze.

In realtà, questa è una linea già tenuta da Apple per quanto riguarda la produzione degli iPad, distinti tra quelli con chip Silicon Mx e quelli con i “vecchi” Axx.