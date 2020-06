iPhone SE 2020, il test fotocamera non è stato superato

iPhone SE 2020 è stato sottoposto all’analisi della fotocamera dall’autorevole DxOmark. Con un’attenta analisi legata alle prestazioni di foto e video, il nuovo smartphone della società di Cupertino è stato posizionato al numero 37 della classifica.

Probabilmente ci si poteva aspettare di più da uno smartphone Apple, sopratutto dal reparto Imaging dove tiene continuamente alta l’asticella prestazionale. Eppure l’analisi ha portato a questo risultato, con tutti i dettagli che ora andiamo a conoscerne.

Innanzi tutto il punteggio globale totalizzato è di 101 che è una media tra il voto nel reparto foto e il voto nel reparto video, rispettivamente 103 e 98.

Ovviamente iPhone SE 2020 con un unico sensore non può fare miracoli e infatti i voti “peggiori” nel reparto foto vengono assegnati quando si effettua uno scatto con l’effetto bokeh, utilizzando lo zoom e scattando in scarse condizioni di luce. Per quanto riguarda i video ci sono stati punteggi sotto la media nella risoluzione delle texture, nel rumore presente (che inizia a diventare importante utilizzando lo Zoom) e registrando scene con poca luce.

Ma i test non si concludono qui perché viene analizzata anche la fotocamera anteriore che registra un voto globale di 84, essendo la media tra 85 nelle foto e 83 nei video.

Anche qui i voti più bassi sono attribuiti al fuoco che il sensore cattura, alla risoluzione delle texture e sempre al rumore in fase di acquisizione. Anche nei video si registrano punteggi sotto le aspettative quando si parla di risoluzione delle texture, rumore e il colore dei filmati.

Tutto sommato iPhone SE 2020 è dotato una buona fotocamera, sopratutto nella configurazione punta e scatta. Paga lo scotto di avere un solo sensore e di non essere curato come gli smartphone della fascia Alta, ed è qui che vengono fuori i limiti che un dispositivo può avere.