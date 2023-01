Il noto analista Ming-Chi Kuo ha annunciato attraverso un Tweet la cancellazione del nuovo iPhone SE 2024 e sembra che Apple si stia già muovendo per informare i propri partner. Pare che alla radice di questa drastica decisione ci siano le scarse prestazioni del modem 5G di casa Apple.

L’iPhone SE 2024 sarebbe dovuto essere il primo melafonino ad avere a bordo un modem 5G fatto da Apple stessa, ma le cose non saranno così.

Più di tre anni fa, a luglio 2019, Apple acquistò all’interessante cifra di un miliardo di euro la divisione 5G di Intel includendo nel pacchetto ben 2200 dipendenti e 17000 brevetti per la tecnologia wireless. Tutto questo portò alla logica conclusione che Apple stesse progettando un modem 5G proprietario da lanciare in qualche suo futuro prodotto. In effetti sembra che questo modem sia stato progettato, ma non ha affatto portato i risultati sperati.

Sempre secondo Ming-Chi Kuo, infatti, il modem 5G di Apple avrebbe delle scarse prestazioni assolutamente non paragonabili a quelle degli ottimi modem prodotti da Qualcomm. Per questo motivo è molto probabile che Apple abbia deciso di accantonare per ora i modem 5G homemade e di affidarsi ancora una volta a Qualcomm. Chi ci guadagna di più in tutto questo, è certamente Qualcomm, dato che rimarrà ancora per un po’ di tempo l’unico fornitore di modem per Apple.

Il progetto di Apple era evidentemente quello di lanciare il modem 5G proprietario dapprima sul modello SE 2024, per poi piazzarlo anche all’interno dell’iPhone 16 in uscita sempre nel 2024. Dopo questa notizia, è chiaro che i piani sono cambiati e di conseguenza, se questo modem 5G verrà mai prodotto da Apple, sarà possibile vederlo, forse, sugli iPhone 17 nel 2025.

Al di là di tutte queste speculazioni, l’abbandono dell’iPhone SE 2024 non è nulla di sbalorditivo, in quanto Apple non ha mai fatto della serie SE il suo cavallo di battaglia. Basti ricordare che tra il primo modello (del 2016) e il secondo (del 2020) sono passati ben quattro anni e poi altri due per la terza generazione. È evidente che la gigantesca azienda di Cupertino punta tutto sui suoi prodotti migliori mettendo in secondo piano questa serie entry-level.