Gli attesissimi iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno i soli smartphone disponibili quest’anno ad utilizzare un processore (SoC) realizzato con il processo produttivo a 3nm. Ma cosa significa tutto questo? Beh, più piccolo è il nodo, più piccoli sono i componenti del chip, il che permette di utilizzare più transistor. E più transistor significa, in genere, maggiore potenza e maggiore efficienza energetica.

Photo Credit: TSMC

I modelli di iPhone Pro della prossima generazione potrebbero avere dalla loro qualcosa nessun altro può vantare: un chip prodotto nelle più avanzate fonderie TSMC.

Ma perché solo Apple è in grado di offrire questa tecnologia così avanzata? Beh, il costo di produzione di una fetta di wafer per i chip da 3nm è di ben 20.000 dollari, un investimento che la maggior parte dei produttori di smartphone non è disposta ad affrontare quest’anno. Si prevede che il prezzo dei wafer diminuirà l’anno prossimo, quando partirà la produzione della successiva generazione di chip a 3nm. Inoltre, ci sono già voci che TSMC inizierà presto la produzione sperimentale di chip a 2nm, ma ci vorranno ancora diversi anni prima che tali chip equipaggino gli iPhone, anche se è molto probabile che Apple avrà ancora una volta l’esclusiva temporale.

Non solo Apple sta guadagnando l’esclusività per i suoi chip a 3nm, ma è anche il principale generatore di ricavi per TSMC, rappresentando circa il 25% del fatturato annuale della fonderia. E sembra che Apple non abbia intenzione di rallentare: gli iPhone 15 Pro saranno i primi ad utilizzare il processore A17 Bionic a 3nm, mentre l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus continueranno a utilizzare l’A16 Bionic. Sarà solo con la serie iPhone 16 che tutti e quattro i modelli beneficeranno della potenza dei chip di più recente generazione.

Insomma, l’iPhone continua a mantenere la sua esclusività grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia. Mentre molti produttori di telefoni si asterranno dall’adozione dei chip a 3nm quest’anno, Apple si distinguerà ancora una volta. Con il passaggio ai chip a 2nm in futuro, la sfida per la leadership nel settore continuerà ad infiammare il mercato, e non vediamo l’ora di scoprire cosa Apple e TSMC ci riserveranno nei prossimi anni.