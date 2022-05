Il percorso che portò al lancio di iPhone nel lontano 2007 non fu perfettamente lineare. Per prima cosa, l’idea di produrre un proprio smartphone venne a Jobs e agli altri dopo il flop della collaborazione tra Apple e Motorola, che per un certo periodo lavorarono insieme al Rokr E1, il primo telefono in grado di supportare nativamente iTunes.

Inoltre, i primi prototipi di iPhone erano molto fantasiosi, diversi dal classico modello touch che oggi tutti conosciamo.

Uno di questi prototipi è stato svelato di recente da Tony Fadell, che in occasione dell’uscita del suo nuovo libro (Build) ha rilasciato una lunga intervista a TechCrunch in cui racconta i retroscena della sua vita da ingegnere Apple e direttore generale del progetto iPod.

Ed è proprio ad iPod che il team scelse di ispirarsi per realizzare effettivamente il primo melafonino. L’idea – almeno all’inizio – era quella di inserire un telefono all’interno di un iPod, mantenendo i tratti essenziali del design di iPod e in particolare l’iconica ghiera con i tasti menu, play/pausa e avanti/indietro.

L'”iPod Plus Phone” – Fadell lo chiama così – doveva essere composto da due parti di cui una mobile e l’altra fissa. La parte mobile, quella inferiore, avrebbe incluso da una parte la classica ghiera, e dall’altra un tastierino numerico piatto (con i tasti non in rilievo); la parte superiore, invece, sarebbe stata quella dedicata allo schermo (sul davanti) e alla fotocamera (sul retro).

Steve Jobs era assolutamente convinto che la ghiera non potesse mancare sul primo modello di iPhone. D’altra parte, era proprio quello l’elemento che aveva reso riconoscibili, “iconici” gli iPod. Il team di Apple lavorò per settimane e settimane per riuscire a ottenere un prototipo simile, ma alla fine fu costretto a rinunciare.

Le difficoltà incontrate durante l’esecuzione del progetto convinsero il team a ripiegare su un’altra soluzione. Fu così che nacque l’iPhone 2G o iPhone EDGE, uno smartphone dotato di schermo tattile e multi-touch oltre a un unico tasto centrale destinato a diventare altrettanto iconico.