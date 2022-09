È diventata virale nelle ultime ore su TikTok una funzionalità legata alla modifica degli screenshot su iPhone di cui sembra che quasi tutti si siano dimenticati. Sì, perché non stiamo parlando di una nuova funzionalità introdotta con iOS 16 o con i nuovi iPhone 14, è una comoda caratteristica che esiste da parecchio tempo e che può tornare estremamente utile a praticamente chiunque.

Vediamo insieme di cosa si tratta!

La riscoperta di funzionalità software introdotte in passato e ormai dimenticate è un qualcosa che succede ciclicamente, soprattutto quando si parla di smartphone moderni che pochissime persone sanno utilizzare sfruttando il 100% delle opzioni e delle caratteristiche.

È questo il caso di oggi: si tratta di una funzione legata alla modifica degli screenshot in iOS, il sistema operativo degli iPhone, che renderà la vita decisamente migliore di moltissimi utenti.

Quando si cattura uno screenshot e lo si va a modificare, è possibile con il dito andare ad aggiungere varie annotazioni, sottolineare del testo o cerchiare/riquadrare le informazioni che vogliamo mettere in evidenza. Quanti di voi sanno, però, che esiste una gesture che permette di inserire facilmente forme geometriche e frecce perfette?

Come disegnare forme perfette negli screenshot di iOS

Nella schermata di modifica dello screenshot, basterà disegnare in modo approssimativo la forma geometrica o la freccia che volete aggiungere senza mai sollevare il dito dal vostro iPhone. Una volta tracciato il bozzetto, tenete il dito appoggiato il display fino a quando magicamente non verrà sostituito dalla forma da voi desiderata. Sì, è così facile!

La maggior parte delle forme funziona come quadrati, triangoli, cerchi, rettangoli e frecce. Essendo presente già in iOS 15 (e forse persino in versioni precedenti), praticamente ogni iPhone ancora utilizzato ad oggi dovrebbe includere questa comoda funzione.

Voi conoscevate già questa comoda scorciatoia? Da quanto tempo la utilizzate?