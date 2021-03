iPhone X: Apple avrebbe scartato questa versione

L’iPhone del decennale, iPhone X, è stato un dispositivo di svolta per Apple capace di cambiare il paradigma utilizzato fino ad allora, ovvero quello sviluppato dal primo iPhone arrivato nel 2007.

Dal Touch ID si è passati al Face ID e l’iconicità estetica portata avanti per anni fu sostituita con un nuovo design immersivo ed al passo con i tempi che dava il benvenuto ad una interazione a gestures.

Come sappiamo, iPhone X è stato disponibile ufficialmente in due colorazioni. Al frontale sempre nero ma nella parte posteriore un grigio scuro prima e uno bianco dopo. Durante il periodo di sviluppo però, Apple stava testando una colorazione aggiuntiva che negli anni precedenti era già stata utilizzata sui propri smartphone, in particolare iPhone 7 e 7 Plus: la Jet Black.

Queste informazioni sono state divulgate da Mr.White, un altro leaker che sostiene che la società di Cupertino avesse nei laboratori 3 iPhone X colorati diversamente e, tra questi, c’era anche la variante completamente nero lucido.

Ma il primo smartphone Apple ad essere prodotto in questa colorazione – iPhone 7 – ebbe non pochi problemi nel breve periodo. In rete fioccavano moltissimi episodi in cui parti della scocca mostravano microscopiche abrasioni. E questo anche stando attenti ad utilizzarlo! In breve tempo la situazione si allargò e ciò rese necessaria una risposta da parte di Apple che inserì sul proprio sito una nota ufficiale riguardante proprio la potenziale problematiche di questa colorazione e raccomandava l’utilizzo di una cover protettiva.

Nella foto iPhone X Jet Black appare proprio identico alla colorazione di iPhone 7. Sebbene negli ultimi anni sono stati utilizzati colori standard chissà mai che l’azienda non lo proponga in futuro sui prossimi dispositivi.